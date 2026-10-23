Persecución de película: robaron, chocaron contra una heladería y terminaron tras las rejas

Poco después, los uniformados detectaron el automóvil en el que se desplazaban los sospechosos y comenzaron a seguirlo por distintas calles de la zona. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta llegar a la avenida Juan Manuel de Rosas, casi en su intersección con Zabala, donde la fuga terminó de manera abrupta.

El impactante choque contra una heladería

En plena huida, el conductor del Renault Logan perdió el control, subió a la vereda y embistió las mesas y sillas de una heladería ubicada sobre la avenida Juan Manuel de Rosas. La violencia del impacto provocó que parte del vehículo se desprendiera, mientras el automóvil avanzaba sobre el mobiliario del comercio.

Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia, que mostró cómo el auto irrumpió sobre la vereda y chocó contra los elementos que se encontraban frente al local. Lejos de entregarse después del accidente, los cuatro ocupantes descendieron del Renault Logan e intentaron escapar corriendo en diferentes direcciones.

Dos de los sospechosos buscaron pasar inadvertidos entre las personas que estaban en las inmediaciones, pero los policías detectaron la maniobra, los persiguieron y lograron reducirlos.

Brandon Aiach González: la docente lo señaló como la persona que le robó el celular.

Quiénes son los dos detenidos tras la persecución en Castelar

Identificaron a los detenidos como Brandon Aiach González, de 19 años y nacionalidad chilena, y Luis Alfredo Loyo Salcedo, de 27 años y nacionalidad venezolana. Tras las aprehensiones, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes para establecer la participación de ambos en el robo que había desencadenado la persecución.

Poco después, la docente asaltada reconoció a Aiach González como el hombre que le había sustraído el teléfono celular minutos antes, cuando se encontraba en la calle Villanueva al 2900.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto y un guardabarros del Renault Logan que se había desprendido durante el choque. La pieza tenía colocada la patente del vehículo y fue incorporada como elemento de interés para la investigación.

Luis Alfredo Loyo Salcedo, el otro sospechoso arrestado.

Qué cargos enfrentan los detenidos por el robo y la persecución en Morón

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky. La funcionaria judicial avaló las aprehensiones de los dos sospechosos bajo la calificación de robo agravado en poblado y en banda.

La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los involucrados y avanzar en la identificación y localización de los otros dos ocupantes del automóvil que lograron escapar.