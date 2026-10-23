En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Persecución
Docente
Inseguridad

Persecución de película: robaron, chocaron contra una heladería y terminaron tras las rejas

Dos sospechosos fueron apresados y todo quedó registrado por una cámara de seguridad. Durante la fuga, el conductor perdió el control y embistió las mesas y sillas de un comercio.

Le robaron a una docente

Le robaron a una docente, chocaron contra una heladería y terminaron detenidos. 

Una persecución policial en Castelar, partido de Morón, terminó con un violento choque contra una heladería y dos delincuentes detenidos. Los sospechosos escapaban a bordo de un Renault Logan negro después de robarle el celular a una docente de 59 años, cuando el conductor perdió el control del vehículo, subió a la vereda y arrasó con las mesas y sillas de un comercio.

Leé también Atropelló a una inspectora de tránsito, escapó en moto y cayó tras una persecución
La mujer había intentado evadir un control vehicular en General Pacheco y embistió a un efectivo antes de huir. (Foto: captura de video)

El impactante episodio ocurrió el miércoles pasado, minutos antes de las 15, y parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, que captó el momento en que el automóvil avanzó sobre el mobiliario ubicado en la vereda. Tras el choque, los cuatro ocupantes del vehículo abandonaron el auto e intentaron escapar a pie, sin embargo, dos de ellos fueron interceptados por efectivos policiales cuando intentaban mezclarse entre las personas que se encontraban en la zona.

Todo comenzó cuando una docente de 59 años fue sorprendida por un grupo de delincuentes al salir de su vivienda, ubicada en la calle Villanueva al 2900, en Castelar. Los sospechosos se movilizaban en un Renault Logan negro y, tras interceptar a la mujer, le robaron el teléfono celular y escaparon rápidamente del lugar.

La víctima denunció el hecho de inmediato, lo que permitió que efectivos del Comando de Patrullas Morón desplegaran un operativo para localizar a los responsables. A la búsqueda también se sumaron agentes de la Policía local.

Poco después, los uniformados detectaron el automóvil en el que se desplazaban los sospechosos y comenzaron a seguirlo por distintas calles de la zona. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta llegar a la avenida Juan Manuel de Rosas, casi en su intersección con Zabala, donde la fuga terminó de manera abrupta.

El impactante choque contra una heladería

En plena huida, el conductor del Renault Logan perdió el control, subió a la vereda y embistió las mesas y sillas de una heladería ubicada sobre la avenida Juan Manuel de Rosas. La violencia del impacto provocó que parte del vehículo se desprendiera, mientras el automóvil avanzaba sobre el mobiliario del comercio.

Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia, que mostró cómo el auto irrumpió sobre la vereda y chocó contra los elementos que se encontraban frente al local. Lejos de entregarse después del accidente, los cuatro ocupantes descendieron del Renault Logan e intentaron escapar corriendo en diferentes direcciones.

Dos de los sospechosos buscaron pasar inadvertidos entre las personas que estaban en las inmediaciones, pero los policías detectaron la maniobra, los persiguieron y lograron reducirlos.

Brandon Aiach González: la docente lo señaló como la persona que le robó el celular.

Brandon Aiach González: la docente lo señaló como la persona que le robó el celular.

Quiénes son los dos detenidos tras la persecución en Castelar

Identificaron a los detenidos como Brandon Aiach González, de 19 años y nacionalidad chilena, y Luis Alfredo Loyo Salcedo, de 27 años y nacionalidad venezolana. Tras las aprehensiones, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes para establecer la participación de ambos en el robo que había desencadenado la persecución.

Poco después, la docente asaltada reconoció a Aiach González como el hombre que le había sustraído el teléfono celular minutos antes, cuando se encontraba en la calle Villanueva al 2900.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto y un guardabarros del Renault Logan que se había desprendido durante el choque. La pieza tenía colocada la patente del vehículo y fue incorporada como elemento de interés para la investigación.

Luis Alfredo Loyo Salcedo, el otro sospechoso arrestado.

Luis Alfredo Loyo Salcedo, el otro sospechoso arrestado.

Qué cargos enfrentan los detenidos por el robo y la persecución en Morón

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky. La funcionaria judicial avaló las aprehensiones de los dos sospechosos bajo la calificación de robo agravado en poblado y en banda.

La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los involucrados y avanzar en la identificación y localización de los otros dos ocupantes del automóvil que lograron escapar.

En pocas palabras

  • Persecución policial: Dos delincuentes fueron detenidos tras robarle el celular a una docente y chocar contra una heladería en Castelar.
  • Cámaras de seguridad: Parte de la fuga y el violento impacto contra el comercio quedaron registrados por una cámara.
  • Detenidos y cargos: Los aprehendidos, de nacionalidad chilena y venezolana, enfrentan cargos por robo agravado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Persecución Docente Detenidos
Notas relacionadas
Persecución policial: escapaban en un auto robado y todo terminó con un violento final
Un nene de dos años murió tras un trágico choque en medio de una persecución policial
Lo buscaban por un asesinato, se enfrentó con la Policía y tuvo un final dramático

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar