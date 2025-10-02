El trágico video del momento en el que un hombre muere tras discutir con un cuidacoches

Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó: los médicos del Hospital Zonal General de Agudos “Narciso López” confirmaron la muerte a causa de un paro cardíaco.

Una discusión que escaló

De acuerdo con el testimonio de amigos y vecinos, el conflicto comenzó horas antes. El cuidacoches había insistido en lavarle la camioneta a Baran, pero este se negó. Esa negativa derivó en un cruce verbal que continuó durante la mañana.

Pasado el mediodía, la situación se tensó aún más: el trapito, enojado, arrojó un vaso de agua en la cara de Baran y lo insultó. “Entonces salió y nosotros nos quedamos en la galería, sin pensar que él se había ido a encararlo”, relató Daniel Brianthe, amigo de la víctima y encargado de un estudio de tatuajes en el paseo comercial.

Minutos después, Baran cayó al piso tras la pelea. El trapito que discutió con Baran se fue del lugar inmediatamente después del colapso. Hasta el momento, no está detenido. Según fuentes de la investigación, podría enfrentar cargos por hostigamiento y amenazas, aunque el fallecimiento se produjo por causas naturales. La fiscalía aguarda el resultado de la autopsia para determinar si la discusión pudo actuar como desencadenante del infarto.

Vecinos y comerciantes de la zona denunciaron que el cuidacoches solía protagonizar conflictos con automovilistas y peatones. “Era un tipo problemático. Siempre estaba buscando lío con la gente que no le quería dar plata”, aseguró un comerciante de la galería.

Quién era la víctima

Francisco Baran era un vecino muy querido en la zona. Tenía un taller mecánico en Lanús y solía pasar sus ratos libres en la Galería Central, donde tenía amigos de años. Según sus conocidos, no tenía antecedentes cardíacos graves, aunque sí atravesaba un período de estrés.

“Era una persona tranquila, muy laburadora. Jamás pensamos que algo así podía terminar de esta manera”, lamentó un vecino.