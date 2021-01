Piden que se investigue al marido de Píparo por "homicidio en grado de tentativa"

La legisladora provincial fue filmada tras el confuso hecho por una vecina del lugar. (Foto: captura del video @Tendencia_Peron)

El abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados por el marido de la legisladora provincial Carolína Píparo tras un presunto robo aseguró este sábado que el hombre debe ser imputado por un "homicidio en grado de tentativa", ya que las víctimas no tuvieron nada que ver con un asalto y solo se dirigían a ver la tradicional quema de muñecos que se desarrolla en La Plata cada Año Nuevo.

Según el patrocinante de los motociclistas, Martín De Vargas, el hecho fue demostrado por testimonios coincidentes y que “cuando los jóvenes pasan por la Plaza Güemes y doblan por la calle 21, fueron embestidos por el marido de Píparo".

En una entrevista televisiva explicó que hubo contradicciones en la declaración de la funcionaria: "El tema es que Píparo declaró cosas que no son, que fue un robo. El robo no fue en ese lugar y no había situación de legítima defensa ni nada. Fue a matar dolosamente a quien ella creía que le había robado", aseguró.

Recién logro conectarme después de haber pasado nuevamente por un delito. Fui abordada por 6 delincuentes en moto, mi familia y yo estamos bien. No es el principio de año que nadie espera. Gracias por preocuparse y por el apoyo, cariños a todos. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) January 1, 2021

Y continúo: "Fue un homicidio en grado de tentativa, hoy por hoy no hay nada probado del robo. Para nosotros, lo del robo fue para justificar lo que hicieron", afirmó el abogado, con lo que rechazó la hipótesis de la funcionaria.

El letrado contó que "la moto quedó enganchada debajo del auto de Píparo, venía tirando chispas cuatro cuadras y la gente les pedía que paren".

Según el letrado, finalmente Píparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno, "donde los estaba esperando el Secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio".

"Apelamos a que aporte todas las cámaras, pero aún no han aparecido ninguna de las cámaras de seguridad", finalizó el letrado.

Por el momento, el caso es investigado por dos fiscales platenses: por un lado, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, quien tiene a su cargo el presunto robo del que fue víctima Píparo; y por otro, el fiscal Carlos Vercellone, a cargo de la UFI 10, por el hecho posterior en el que resultaron heridos los dos jóvenes y tiene como imputado al marido de la legisladora.