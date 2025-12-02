Pidieron la indagatoria de Viviana Fein, la exfiscal que estuvo en el departamento donde murió Alberto Nisman

Entre los puntos más relevantes, el fiscal destaca:

Demoras en la llegada de Fein al lugar del hecho, siendo la principal autoridad responsable del operativo.

Exceso de personas dentro del departamento y falta de delimitación adecuada de la escena del crimen.

Una restricción de la escena limitada solo al baño y al vestíbulo, cuando —según el dictamen— debió abarcar la totalidad del departamento y áreas comunes del complejo.

Entradas y recorridos internos sin documentar, que impidieron reconstruir movimientos y posibles intervenciones de terceros.

Circulación de personas ajenas a la investigación sin protocolos, incluidos funcionarios y agentes de seguridad sin vestimenta adecuada.

La propia fiscal, según el dictamen, no utilizó los elementos de protección necesarios para trabajar en una escena de muerte violenta.

fiscal_dpto_nisman.jpg La fiscal Fein, junto a peritos y policías en la escena. Más de 80 personas estuvieron en el departamento de Nisman entre la noche del 18 de enero del 2015 y la madrugada del 19.

Uno de los puntos considerados más graves es el levantamiento deficiente de rastros y huellas, realizado recién alrededor de las 5 de la mañana y en pocos sectores, lo que, sumado al tránsito de múltiples personas, generó una contaminación evidente del lugar.

La conexión con otro departamento y un dato clave

El dictamen también subraya que, en los primeros momentos del operativo, no se advirtió que el departamento de Nisman tenía una conexión directa con el semipiso contiguo. Más tarde se hallaron allí huellas, rastros de pisadas y una huella dactilar.

En esa unidad vivía el director de la empresa NEC, encargada del sistema de control de accesos de la Casa Rosada. El día anterior, alrededor de las 17, se había registrado un incendio que destruyó el registro de ingresos y egresos a la Casa de Gobierno, un elemento considerado relevante para la denuncia que había presentado Nisman.

La investigación también menciona pericias y testimonios que dan cuenta de la presencia de personal de inteligencia en el complejo y de vecinos que pudieron circular sin control durante las primeras horas de trabajo policial.

Por qué Fein vuelve al centro de la causa

Taiano ya había imputado a la exfiscal en agosto, cuando sostuvo que las pruebas que debían preservarse “fueron destruidas o alteradas” en un “verdadero desastre” durante el operativo en Le Parc.

Más de 80 personas pasaron por el departamento en esa madrugada, según el expediente. Fein estaba de turno en la Justicia ordinaria y fue convocada antes de que el caso pasara al fuero federal, debido al rol de Nisman como titular de la Unidad Fiscal AMIA.

Días antes de su muerte, el fiscal había denunciado por encubrimiento a Cristina Kirchner y a miembros de su Gabinete por la firma del Memorándum con Irán.

Taiano dirige la investigación desde una oficina especial de su fiscalía. En este tramo del expediente también están imputados Manuel de Campos, juez de instrucción de turno aquella madrugada y Sergio Berni, entonces viceministro de Seguridad, quien en su descargo habló de un “escenario caótico” y atribuyó la responsabilidad a Fein.

Pese a que hay otros investigados, la única indagatoria solicitada en este dictamen es la de Viviana Fein.