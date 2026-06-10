Bomba en Europa: el Dibu Martínez dio el visto bueno y está a un paso de sumarse a un gigante

Según la información difundida en Italia, el arquero aceptó firmar un vínculo por tres años con un salario menor al que recibe en Inglaterra porque considera que la oportunidad de jugar en Juventus puede resultar determinante para su carrera y para competir por nuevos títulos.

¿Qué falta para que el Dibu Martínez sea jugador de Juventus?

Aunque el acuerdo con el futbolista estaría encaminado, todavía resta una instancia decisiva: la negociación entre los clubes.

Martínez tiene contrato con Aston Villa hasta 2029, por lo que Juventus deberá alcanzar un entendimiento económico con la institución inglesa para concretar el traspaso. Según indicaron los medios italianos, la dirigencia del conjunto de Turín busca cerrar la operación sin realizar un desembolso excesivo.

La edad del arquero, que cumplirá 34 años en septiembre, aparece como uno de los factores que Juventus tiene en cuenta al momento de evaluar la inversión. Sin embargo, el prestigio adquirido por el argentino en los últimos años y su rendimiento sostenido en la Premier League mantienen elevado su valor de mercado.

Por el momento, Aston Villa no definió públicamente cuál será su postura respecto de una eventual salida del arquero, por lo que el futuro de la operación continúa abierto.

Por qué Juventus quiere incorporar al arquero argentino

La búsqueda de Juventus apunta a sumar experiencia y jerarquía bajo los tres palos. El club italiano considera que Martínez reúne las condiciones necesarias para fortalecer un plantel que aspira a competir por los primeros puestos de la Serie A y volver a ser protagonista en los torneos continentales.

El interés por el campeón del mundo no es reciente. Según trascendió, la entidad italiana ya había iniciado conversaciones durante el último invierno europeo. Sin embargo, la posibilidad de incorporar al brasileño Alisson provocó que las negociaciones quedaran en segundo plano.

Con esa alternativa descartada, Juventus reactivó los contactos durante la última semana con Gustavo Goni, representante del arquero argentino, y avanzó hasta alcanzar el acuerdo contractual que ahora esperan transformar en una transferencia definitiva.

Durante su ciclo en Aston Villa, Martínez logró consolidarse como una de las figuras más importantes del equipo inglés. Sus actuaciones en la Premier League, sumadas a su protagonismo en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y los títulos obtenidos con la Selección Argentina, potenciaron su reconocimiento internacional y lo posicionaron entre los arqueros más destacados del mundo.

Mientras las negociaciones continúan, el foco del Dibu está puesto en otro objetivo. El arquero trabaja para recuperarse de su lesión y llegar en óptimas condiciones al debut de la Selección Argentina en el Mundial, previsto para el 16 de junio frente a Argelia.

Con el acuerdo personal ya encaminado, ahora todas las miradas están puestas en las conversaciones entre Juventus y Aston Villa. Según destacó Tuttosport, el primer paso ya está dado y la definición dependerá de que ambos clubes logren alcanzar un entendimiento que permita concretar uno de los pases más resonantes del mercado europeo.