Instagram lanza la función más esperada: reorganizar las publicaciones en la cuadrícula de tu perfil

Ahora los usuarios podrán mover imágenes, videos y carruseles dentro de la cuadrícula para ubicarlos en la posición que consideren más conveniente. El sistema funciona mediante la opción de arrastrar y soltar, una mecánica sencilla que facilita la reorganización visual del perfil.

La medida convierte al perfil en una especie de escaparate digital completamente editable, donde cada persona podrá decidir qué contenido mostrar primero y cómo construir una narrativa visual más atractiva.

Desde hace años, numerosos usuarios reclamaban esta posibilidad. Muchos creadores diseñaban estrategias complejas para lograr una estética determinada, publicando imágenes en secuencias específicas o eliminando contenido antiguo para reorganizar el perfil. Con esta nueva función, esos procesos dejarán de ser necesarios.

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Cómo reorganizar las publicaciones en la cuadrícula de tu perfil

El proceso fue diseñado para que cualquier usuario pueda utilizarlo sin conocimientos técnicos.

Según explicó la plataforma, los pasos son simples:

Entrar al perfil personal.

Mantener presionada una publicación o acceder a la sección "Editar perfil".

Seleccionar la opción "Reordenar cuadrícula".

Arrastrar cada publicación hasta la ubicación deseada.

Guardar los cambios o esperar que se apliquen automáticamente, según la versión de la aplicación.

El sistema permite visualizar la nueva organización antes de confirmarla, lo que facilita experimentar con diferentes diseños hasta encontrar el resultado esperado.

Esta característica busca ofrecer mayor control sobre la apariencia general del perfil y mejorar la experiencia de personalización.

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Qué ocurrirá con las publicaciones y Reels fijados

Uno de los interrogantes que surgió entre los usuarios tiene relación con las publicaciones y Reels fijados. La plataforma indicó que esos contenidos seguirán ocupando la parte superior del perfil.

Por lo tanto, el reordenamiento afectará únicamente al resto de las publicaciones ubicadas debajo de las fijadas.

Esto significa que quienes ya utilizan la herramienta de fijación podrán combinar ambas funciones para obtener todavía más control sobre la apariencia de sus perfiles.

Las publicaciones destacadas seguirán visibles en primer lugar, mientras que el resto de la cuadrícula podrá reorganizarse libremente. De esta manera, los usuarios contarán con dos niveles de personalización distintos para gestionar la presentación de su contenido.

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Cuándo estará disponible para todos los usuarios de Instagram

La función comenzó a desplegarse durante esta semana. Sin embargo, como suele ocurrir con las actualizaciones de gran alcance, la disponibilidad será progresiva.

Esto significa que algunos usuarios podrán acceder inmediatamente, mientras que otros deberán esperar algunos días o semanas hasta recibir la herramienta.

La empresa suele habilitar nuevas funciones por etapas, considerando factores como la región, la versión de la aplicación y el tipo de cuenta. Por ese motivo, quienes todavía no encuentren la opción de reordenamiento no deberían preocuparse.

Actualizar la aplicación a la versión más reciente puede acelerar la llegada de la función, aunque en muchos casos simplemente será necesario esperar el despliegue oficial.