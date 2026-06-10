La fuerte revelación de los abogados del padre de Agostina Vega en lo de Moria: "Tenemos..."

“Somos querellantes, acompañamos la investigación y buscamos la verdad. A mi cliente no lo tenemos que defender, de hecho, no hay una guerra entre familias. Tenemos todas las pruebas que contrarrestan los dichos de ellos y queremos seguir avanzando en la Justicia por Agostina", continuó explicando Alaniz.

Y adelantó que exisitirían aún más personas involucradas en la muerte de la niña: "No vamos a parar hasta que todos los responsables caigan, sabemos que hay más, esta cadena es más larga, y estamos interesados en que se sepa la verdad y Justicia es que paguen todos", aseguró uno de los abogados de Gabriel Vega, padre de Agostina.

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La llamada que recibió la mamá de Agostina Vega cuando declaraba y que impactó a Moria Casán

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, reveló un dato inquietante y dejó a todos en shock en el piso del programa La mañana con Moria.

Su hija Melisa Heredia recibió una llamada anónima mientras prestaba declaración ante las autoridades, en la que una voz le susurraba "Claudio me la pasó".

"Yo le reconocí la voz. La llamaron varias veces. Melisa estaba declarando, con la Policía. Ellos también la escucharon", reveló la mujer en diálogo con Moria Casán y su panel.

"Primero era un silencio, no decían nada. Después susurraban. Luego hubo una que le decía 'Claudio me la pasó'. Y ahí yo le reconozco la voz", precisó la señora sobre esa impactante comunicación.

"Fue con Melisa a hacer la denuncia. Durante el día, cuando aparece el remisero y todo apunta a Barrelier, él otra vez la acompaña a ampliar la denuncia. Esta persona estaba con Melisa durante todo el día", señalaron los abuelos de Agostina.