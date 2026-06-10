A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FEMICIDIO

La fuerte revelación de los abogados del padre de Agostina Vega en lo de Moria: "Tenemos..."

Los abogados de Gabriel, papá de Agostina Vega, hablaron en el programa de Moria Casán y dieron precisiones del avance de la investigación.

10 jun 2026, 12:15
Banner seguínos en google Primicias Ya
La fuerte revelación de los abogados del padre de Agostina Vega en lo de Moria: Tenemos...
La fuerte revelación de los abogados del padre de Agostina Vega en lo de Moria: Tenemos...

La fuerte revelación de los abogados del padre de Agostina Vega en lo de Moria: "Tenemos..."

La fuerte revelación de los abogados del padre de Agostina Vega en lo de Moria: Tenemos...

La fuerte revelación de los abogados del padre de Agostina Vega en lo de Moria: "Tenemos..."

El crimen de Agostina Vega en Córdoba conmocionó a todo el país y en los últimos días se dieron nuevas detenciones en el caso que se suman a las de Claudio Barrelier, principal apuntado como autor material del asesinato. Se trata de Osvaldo Fassetto y Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier, acusados de encubrimiento agravado.

En este contexto, quienes hablaron de la investigación judicial fueron Florencia Alaniz y Gino Torreani, abogados del padre de Agostina, quienes apuntaron que existen más personas involucaras en el crimen de la niña de 14 años.

Leé también

La emocional razón de Alejandro Pueblas para dejar Córdoba tras investigar a fondo el femicidio de Agostina Vega

la emocional razon de alejandro pueblas para dejar cordoba tras investigar a fondo el femicidio de agostina vega

“Tenemos mucha información que de repente no podemos contar todo, la semana que viene entendemos se levantará el secreto de sumario y podremos ser más precisos, siempre respetando nuestro rol como querellantes", señalaron los letrados en diálogo con el programa La mañana con Moria (El Trece).

"Nos enoja la mentira", aseguraron con firmeza. Y Moria Casán remarcó ante el impacto que tuvo el caso: "Se los entiende perfectamente, están metidos en un hecho que es superador y nos indigna, todo muy vehemente".

“Somos querellantes, acompañamos la investigación y buscamos la verdad. A mi cliente no lo tenemos que defender, de hecho, no hay una guerra entre familias. Tenemos todas las pruebas que contrarrestan los dichos de ellos y queremos seguir avanzando en la Justicia por Agostina", continuó explicando Alaniz.

Y adelantó que exisitirían aún más personas involucradas en la muerte de la niña: "No vamos a parar hasta que todos los responsables caigan, sabemos que hay más, esta cadena es más larga, y estamos interesados en que se sepa la verdad y Justicia es que paguen todos", aseguró uno de los abogados de Gabriel Vega, padre de Agostina.

Embed

La llamada que recibió la mamá de Agostina Vega cuando declaraba y que impactó a Moria Casán

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, reveló un dato inquietante y dejó a todos en shock en el piso del programa La mañana con Moria.

Su hija Melisa Heredia recibió una llamada anónima mientras prestaba declaración ante las autoridades, en la que una voz le susurraba "Claudio me la pasó".

"Yo le reconocí la voz. La llamaron varias veces. Melisa estaba declarando, con la Policía. Ellos también la escucharon", reveló la mujer en diálogo con Moria Casán y su panel.

"Primero era un silencio, no decían nada. Después susurraban. Luego hubo una que le decía 'Claudio me la pasó'. Y ahí yo le reconozco la voz", precisó la señora sobre esa impactante comunicación.

"Fue con Melisa a hacer la denuncia. Durante el día, cuando aparece el remisero y todo apunta a Barrelier, él otra vez la acompaña a ampliar la denuncia. Esta persona estaba con Melisa durante todo el día", señalaron los abuelos de Agostina.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Moria Casán

Lo más visto