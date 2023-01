"Por favor, no te vayas, vos podés": las últimas palabras a Fernando Báez Sosa de la joven que le hizo RCP

“Yo ese mismo día había venido a 'Le Brique' a bailar y me tuve que ir por la cantidad de gente que había. No se podía respirar adentro y tomé la decisión de irme al ratito de llegar. Eso fue aproximadamente a las 4:40 de la mañana, y ahí fue cuando vi que empezó una pelea dentro”, detalló tiempo atrás en diálogo con este canal.

“Tuve la oportunidad de ver cómo sacaban a los chicos, no sé si eran los agresores o era otro grupo ajeno a la pelea, pero los agarraron del cuello y los sacaron por la puerta del costado. Y cuando salí, me topé con la pelea que estuvo sucediendo acá, justo donde estoy parada, y otra acá en la esquina. Las dos fueron en simultáneo”, detalló desde la puerta del local bailable.

“Los policías de la zona fueron la gran mayoría para la esquina acudir ahí y creo que tomaron provecho de esa situación de que no había nadie y empezaron a agredir a Fernando y sus amigos. No pude ver, lamentablemente, como le pegaban a él porque no recuerdo si era un auto, una moto o un container que me tapaba la vista”, aseveró.

La joven detalló, además, cómo intentó salvar a Fernando.

“Él ya había caído y estaba inconsciente, y le seguían pegando. Yo ahí estaba practicando RCP y había dos personas más ayudándome. En ese momento fue cuando le hablé y todo el tiempo le dije ‘quédate conmigo, vos sos fuerte, vos vas a salir de esto, por favor, no te vayas, dale, vos podés’", detalló.

"Todo el tiempo, nunca le dejé de hablar, solo cuando estaba haciendo las maniobras de RCP para poder contar bien las veces que hacía presión”, recordó.

Por último, se refirió al estado físico de Fernando. “Él tenía la cabeza toda golpeada, lastimada, en un charco de sangre. También la mandíbula, en las mejillas, los brazos, todo con raspones y sangre alrededor”, concluyó.