Marcelo Polino cuestionó la denuncia que Evelyn Von Brocke hizo contra APTRA: "Debe presentar las pruebas"

Tras su resonante salida de APTRA, Evelyn Von Brocke volvió a apuntar contra la entidad que preside Luis Ventura y lanzó durísimas acusaciones durante una entrevista con Intrusos.
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En diálogo con PrimiciasYa, Marcelo Polino se refirió a los fuertes dichos de Evelyn Von Brocke sobre APTRA y aseguró que sus acusaciones no son lo suficientemente claras.
Tras su resonante salida de APTRA, Evelyn Von Brocke volvió a apuntar contra la entidad que preside Luis Ventura y lanzó durísimas acusaciones durante una entrevista con Intrusos.
La periodista explicó los motivos que la llevaron a alejarse de la asociación y aseguró que recibió información sobre situaciones que considera incompatibles con los valores que debería representar la institución.
“Ya no tengo ganas de ser parte de eso. Si te escribe mucha gente diciéndote que hay una persona dentro de APTRA con una denuncia de abuso sexual, otra con una denuncia penal y otra denunciada por apropiarse de una herencia, me parece gravísimo”, expresó sin filtros.
Von Brocke también cuestionó el accionar de las autoridades ante los planteos que realizó junto a Pilar Smith. “No tengo ganas de pertenecer a un grupo al que no le interesó leer las 23 páginas que presenté ni las más de 50 que presentó Pilar con distintas incongruencias. No estar a derecho es tremendo”, sostuvo.
Consultada sobre si las máximas autoridades de APTRA estarían al tanto de las situaciones que denunció, fue contundente: “Obvio que lo saben la comisión directiva y Luis Ventura. Por eso me fui. No tengo ganas de estar en una asociación donde pasan esas cosas y donde no escuchan a las mujeres. Escuchan a los hombres, son machirulos”.
Y redobló la apuesta con una frase lapidaria: “No voy a dar nombres, que los busquen ellos. Pero por supuesto que lo sé. No me interesa esa asociación porque me da repugnancia todo lo que pasa ahí adentro”.
En diálogo con PrimiciasYa.com, Marcelo Polino, miembro de APTRA, se refirió a las fuertes declaraciones que realizó Evelyn contra la entidad meses después de haber sido expulsada.
"Yo creo que las denuncias que hizo son gravísimas; debe presentar primero las pruebas que dice tener sobre todo en el caso de abuso de persona, porque si no denunciás o mostrás las pruebas, te transformás en cómplice del delito. Me parece gravísimo y debería actuar la justicia de oficio. Esa es mi opinión y mi parecer". señaló Polino de manera contundente.