Marcelo Polino cuestionó la denuncia que Evelyn Von Brocke hizo contra APTRA: "Debe presentar las pruebas"

Consultada sobre si las máximas autoridades de APTRA estarían al tanto de las situaciones que denunció, fue contundente: “Obvio que lo saben la comisión directiva y Luis Ventura. Por eso me fui. No tengo ganas de estar en una asociación donde pasan esas cosas y donde no escuchan a las mujeres. Escuchan a los hombres, son machirulos”.

Y redobló la apuesta con una frase lapidaria: “No voy a dar nombres, que los busquen ellos. Pero por supuesto que lo sé. No me interesa esa asociación porque me da repugnancia todo lo que pasa ahí adentro”.

luis ventura evelyn von brocke

Qué dijo Marcelo Polino ante la denuncia de Evelyn Von Brocke

En diálogo con PrimiciasYa.com, Marcelo Polino, miembro de APTRA, se refirió a las fuertes declaraciones que realizó Evelyn contra la entidad meses después de haber sido expulsada.

"Yo creo que las denuncias que hizo son gravísimas; debe presentar primero las pruebas que dice tener sobre todo en el caso de abuso de persona, porque si no denunciás o mostrás las pruebas, te transformás en cómplice del delito. Me parece gravísimo y debería actuar la justicia de oficio. Esa es mi opinión y mi parecer". señaló Polino de manera contundente.