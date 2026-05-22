Procesaron al ex Puma Patricio Albacete por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

El fallo también sostiene que, tras una de las agresiones, el ex Puma volvió a interceptar a la víctima cuando intentaba abandonar el lugar. Para el magistrado, estas situaciones constituyen una restricción ilegítima de la libertad ambulatoria, aun cuando no haya existido un encierro absoluto.

Los “Hechos n°3, 4 y 5” fueron encuadrados como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, según los artículos 89 y 92 del Código Penal en función del artículo 80, incisos 1° y 11°.

Ex Puma imputado La resolución judicial se conoció luego de que se viralizara un video que muestra uno de los presuntos ataques del ex deportista contra Pamela Pombo. (Foto: redes sociales)

En la resolución, el juez remarcó que los episodios no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de “una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control”. En ese sentido, concluyó que existen elementos suficientes para sostener tanto la materialidad de los hechos como la responsabilidad penal del imputado.

El denominado “Hecho n°6”

Respecto del denominado “Hecho n°6”, el magistrado señaló que las referencias al hostigamiento, el temor manifestado por la víctima y la necesidad de mantener conversaciones únicamente en espacios con cámaras de seguridad forman parte del contexto de violencia de género investigado en la causa.

Tras conocerse el procesamiento, Ivana Crea habló sobre el estado emocional de su defendida. “Está triste por la situación pero entiende que se está haciendo justicia”, expresó la letrada en declaraciones a TN Show.

SP73YIZSRVCZ3FHB24XL2YUG6Q Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete por violencia de género. (Foto: captura A24)

La causa continúa avanzando en la Justicia mientras el caso suma repercusión pública por la difusión de imágenes y testimonios vinculados a las denuncias contra el exjugador de rugby.