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Procesaron al ex Puma Patricio Albacete por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

La resolución judicial se conoció luego de que se viralizara un video que muestra uno de los presuntos ataques del ex deportista contra Pamela Pombo.

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Procesaron al ex Puma Patricio Albacete. (Fopto: Instagram)

Procesaron al ex Puma Patricio Albacete. (Fopto: Instagram)

El ex integrante de Los Pumas Patricio Albacete fue procesado por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas tras la denuncia presentada por su ex esposa, Pamela Pombo. La resolución judicial se conoció luego de que se viralizara un video que muestra uno de los presuntos ataques del ex deportista.

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Según surge del fallo, la investigación se enfocó en al menos cinco episodios de violencia física y un hecho de hostigamiento. Para el juez de la causa, los hechos forman parte de una dinámica de violencia sostenida, marcada por intimidación, control y agresiones dentro de la relación de pareja.

En los episodios identificados como “Hechos n°1 y 2”, la Justicia consideró acreditada una conducta que excedió la agresión física e incluyó privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo. De acuerdo con la resolución, Patricio Albacete habría encerrado a Pamela Pombo en el departamento que compartían en la calle Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, impidiéndole salir durante unos 20 minutos mientras le decía: “De acá no te vas”.

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El fallo también sostiene que, tras una de las agresiones, el ex Puma volvió a interceptar a la víctima cuando intentaba abandonar el lugar. Para el magistrado, estas situaciones constituyen una restricción ilegítima de la libertad ambulatoria, aun cuando no haya existido un encierro absoluto.

Los “Hechos n°3, 4 y 5” fueron encuadrados como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, según los artículos 89 y 92 del Código Penal en función del artículo 80, incisos 1° y 11°.

Ex Puma imputado
La resolución judicial se conoció luego de que se viralizara un video que muestra uno de los presuntos ataques del ex deportista contra Pamela Pombo. (Foto: redes sociales)

La resolución judicial se conoció luego de que se viralizara un video que muestra uno de los presuntos ataques del ex deportista contra Pamela Pombo. (Foto: redes sociales)

En la resolución, el juez remarcó que los episodios no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de “una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control”. En ese sentido, concluyó que existen elementos suficientes para sostener tanto la materialidad de los hechos como la responsabilidad penal del imputado.

El denominado “Hecho n°6”

Respecto del denominado “Hecho n°6”, el magistrado señaló que las referencias al hostigamiento, el temor manifestado por la víctima y la necesidad de mantener conversaciones únicamente en espacios con cámaras de seguridad forman parte del contexto de violencia de género investigado en la causa.

Tras conocerse el procesamiento, Ivana Crea habló sobre el estado emocional de su defendida. “Está triste por la situación pero entiende que se está haciendo justicia”, expresó la letrada en declaraciones a TN Show.

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Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete por violencia de género. (Foto: captura A24)

Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete por violencia de género. (Foto: captura A24)

La causa continúa avanzando en la Justicia mientras el caso suma repercusión pública por la difusión de imágenes y testimonios vinculados a las denuncias contra el exjugador de rugby.

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