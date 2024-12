Por qué la familia de Raquel Candía sospecha del ex futbolista Fernando Cáceres

“No nos dijeron nada. Está la pericia en el lugar y no nos dejaron subir. Venimos a ver exactamente qué pasó, porque nosotros no creemos que ella se haya tirado”, afirmó la prima.

Según su testimonio, la relación entre Candía y Cáceres era relativamente reciente y existían conflictos previos en la vida de la víctima, aunque no detalló con quiénes. “Sé que tenía conflictos, no sé si con la hija o la expareja, pero no creo que se haya tirado”, agregó la mujer.

La prima de Raquel Candía describió a la fallecida como una persona fuerte y profundamente religiosa. Esto refuerza su postura de que la mujer no habría atentado contra su vida.

“Ella era una mujer que creía mucho en Dios, muy fuerte a pesar de lo que había pasado en su vida. Estoy segura de que no fue ella, lo hicieron y se tiene que investigar”, declaró visiblemente afectada.

El trágico hecho ocurrió en un edificio de Ramos Mejía. Según Telefe Noticias, Candía habría caído a un patio interno del inmueble alrededor de dos horas antes de que se iniciara el operativo policial. La mujer había llegado al lugar el sábado pasado, tras mudarse al departamento que compartía con Fernando Cáceres.

Testigos mencionaron haber escuchado gritos previos a la caída, lo que añadió inquietud a los vecinos y alertó a las autoridades. En estos momentos, el fiscal a cargo del caso, identificado como Arribas, trabaja en esclarecer los hechos. “Hay tres móviles policiales en el lugar y se está indagando al exfutbolista porque era la única persona que estaba con ella en el departamento al momento de la caída”, reportó el cronista desde el lugar.

La noticia impactó a los vecinos del edificio, quienes observaron el despliegue policial mientras intentaban comprender lo sucedido. La zona fue perimetrada, y el hall del edificio se convirtió en el punto de encuentro para quienes buscaban respuestas. Según el cronista de Telefe Noticias, la conmoción es palpable entre los residentes, muchos de los cuales estaban presentes cuando se escucharon los gritos y vieron el cuerpo caer.

Este caso suma un nuevo capítulo a la vida de Fernando Cáceres, quien en 2009 quedó en silla de ruedas tras un violento asalto. Ahora, el exjugador enfrenta interrogatorios mientras la Justicia intenta determinar si su participación en los hechos fue directa o si se trató de un accidente.