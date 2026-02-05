Fuerte polémica por la actitud de la China Suárez mientras su hija Magnolia era zamarreada por un guardaespaldas

Embed

Cuándo y dónde se casarán Mauro Icardi y la China Suárez

El ámbito de la farándula se sacudió con una revelación de Facundo Ventura. Durante la emisión de La Mañana con Moria (El Trece), el periodista aseguró que la China Suárez y Mauro Icardi estarían preparando su casamiento para este año, luego de la mediática separación del futbolista con Wanda Nara.

"Se viene la sentencia de divorcio en Italia. Como es un divorcio vincular, esto le permite, una vez que se dé, la posibilidad de que se vuelva a casar", explicó Ventura al dar detalles sobre el proceso legal que atraviesa Icardi.

El panelista añadió: "Como él está muy confiado de que le va a salir todo bien con este divorcio, me contaron que se casa", dejando entrever que el jugador ya piensa en dar el siguiente paso junto a la actriz.

Además, reveló que Icardi prepara un gesto especial: "Está planeando una superpropuesta matrimonial para casarse este año con la China Suárez", comentó.

Por último, Ventura cerró con un dato que generó aún más expectativa: "Y también me contaron que se van a casar en Argentina", lo que abre la posibilidad de una ceremonia íntima y cercana a sus afectos en su tierra natal.