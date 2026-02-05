A24.com

TREMENDO

Fuerte polémica por la actitud de la China Suárez mientras su hija Magnolia era zamarreada por un guardaespaldas

Un video en las redes puso a Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, en el centro de una polémica y generó fuerte revuelo.

5 feb 2026, 17:24
magnolia y china suarez
magnolia y china suarez

En las últimas horas, un video grabado en el estadio del Galatasaray se viralizó y desató una fuerte polémica. En el clip se observa a Magnolia, la hija menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, siendo maltratada por un miembro de seguridad tras el gran momento que vivió Mauro Icardi en el club turco.

Las imágenes muestran cómo la pequeña es zamarreada por un hombre, mientras que la China permanece al margen de la situación. La escena, breve pero contundente, despertó una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

El video no tardó en viralizarse y los usuarios expresaron su indignación con mensajes cargados de reproches y preocupación: “¡Vicuña, hacé algo! Así, no”, “Qué poca paciencia parece tener el personal de seguridad del Galatasaray con los niños, miren como la agarran a Magnolia. ¡¿Y la madre?! Ni se dio cuenta. La niñera menos”, “Pobre Magno… estaría mejor con su padre”, “A mí hija la agarrás así y es lo último que hacés en la vida”.

El episodio puso nuevamente en el centro de la escena a la familia de la actriz y generó preguntas sobre el rol de los adultos en la crianza y la exposición de los hijos en contextos de alta visibilidad pública.

Cuándo y dónde se casarán Mauro Icardi y la China Suárez

El ámbito de la farándula se sacudió con una revelación de Facundo Ventura. Durante la emisión de La Mañana con Moria (El Trece), el periodista aseguró que la China Suárez y Mauro Icardi estarían preparando su casamiento para este año, luego de la mediática separación del futbolista con Wanda Nara.

"Se viene la sentencia de divorcio en Italia. Como es un divorcio vincular, esto le permite, una vez que se dé, la posibilidad de que se vuelva a casar", explicó Ventura al dar detalles sobre el proceso legal que atraviesa Icardi.

El panelista añadió: "Como él está muy confiado de que le va a salir todo bien con este divorcio, me contaron que se casa", dejando entrever que el jugador ya piensa en dar el siguiente paso junto a la actriz.

Además, reveló que Icardi prepara un gesto especial: "Está planeando una superpropuesta matrimonial para casarse este año con la China Suárez", comentó.

Por último, Ventura cerró con un dato que generó aún más expectativa: "Y también me contaron que se van a casar en Argentina", lo que abre la posibilidad de una ceremonia íntima y cercana a sus afectos en su tierra natal.

