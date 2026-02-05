En vivo Radio La Red
Política
Axel Kicillof
PJ bonaerense
ELECCIONES

La interna del PJ bonaerense: Kicillof insistiría con Magario y solo asumiría si hay "amplio consenso"

Cuando parecía encaminado un acuerdo para que Axel Kicillof presida el partido, una nueva tensión volvió a foja cero las negociaciones y reactivó el nombre de Verónica Magario.

Marina Jiménez Conde
por Marina Jiménez Conde |
Cuando parecía que estaba todo cerrado para que Axel Kicillof sea el nuevo presidente del PJ, a último momento una nueva tensión se sumó para volver a foja cero. Fuentes cercanas al Gobierno bonaerense confiaron a A24.com que "Axel solo analizará ser titular del PJ bonaerense si hay un amplio consenso de que sea él". Por eso, dicen que "todo está abierto todavía" y que "hay que esperar".

Kicillof Magario Salón Dorado

Es que desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio liderado por Kicillof con apoyo de intendentes peronistas del conurbano, esperan que, de asumir el gobernador, el "partido acompañe los lineamientos de la gestión" y objetan que eso es lo "ocurre en todas las provincias con gobiernos peronistas".

La vuelta atrás en la discusión

De esta manera, Kicillof insistiría con Magario y esa decisión volvería la discusión atrás. Es que antes de que Máximo Kirchner le proponga al gobernador que sea quien lo suceda para asumir definitivamente el liderazgo a nivel provincial, desde La Plata ya impulsaban a la vicegobernadora Verónica Magario. "La candidata del sector es Magario", reafirman desde el Gobierno bonaerense ante la consulta de este medio.

La propuesta de Magario surgió cuando empezó a trascender que La Cámpora iba a proponer una lista de unidad a través de la candidatura del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Allí, entonces el ala de Kicillof propuso a la vicegobernadora y hasta llegó a circular también el nombre del intendente de La Plata, Julio Alak.

A estas horas, el acuerdo final parece tener que ver más con quién tiene la capacidad de imponer sus "condiciones" que con el candidato en sí. Si fue Máximo el que le propuso a Kicillof que lo suceda, el gobernador busca responder con la petición del "amplio consenso" como condicionamiento al fundador de La Cámpora. ¿Habrá acuerdo?

Se habló de
Axel Kicillof PJ bonaerense Máximo Kirchner
