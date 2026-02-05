La interna del PJ bonaerense: Kicillof insistiría con Magario y solo asumiría si hay "amplio consenso"

La vuelta atrás en la discusión

De esta manera, Kicillof insistiría con Magario y esa decisión volvería la discusión atrás. Es que antes de que Máximo Kirchner le proponga al gobernador que sea quien lo suceda para asumir definitivamente el liderazgo a nivel provincial, desde La Plata ya impulsaban a la vicegobernadora Verónica Magario. "La candidata del sector es Magario", reafirman desde el Gobierno bonaerense ante la consulta de este medio.

La propuesta de Magario surgió cuando empezó a trascender que La Cámpora iba a proponer una lista de unidad a través de la candidatura del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Allí, entonces el ala de Kicillof propuso a la vicegobernadora y hasta llegó a circular también el nombre del intendente de La Plata, Julio Alak.

A estas horas, el acuerdo final parece tener que ver más con quién tiene la capacidad de imponer sus "condiciones" que con el candidato en sí. Si fue Máximo el que le propuso a Kicillof que lo suceda, el gobernador busca responder con la petición del "amplio consenso" como condicionamiento al fundador de La Cámpora. ¿Habrá acuerdo?