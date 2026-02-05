Una funcionaria de Jorge Macri salió a cuestionar la creación de la Oficina de Respuesta Oficial

Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas. Jamás usar el aparato estatal para imponer la 'verdad oficial'. Esperemos que esta 'oficina' se agote en un olvidable mensaje de X.

El otro cruce por el Indec

Tras la renuncia de Marco Lavagna como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el PRO salió a cuestionar al Gobierno nacional y expresó fuertes críticas por la decisión de postergar la implementación de la nueva metodología para medir la inflación.

Una de las voces que se pronunció fue la legisladora porteña Laura Alonso, dirigente cercana al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quien se expresó el pasado martes en su cuenta de la red social X. “El fortalecimiento institucional del INDEC es esencial para la confianza pública y privada”, afirmó.

En ese sentido, Alonso recordó las consecuencias que tuvo la manipulación de datos durante gestiones anteriores. “El país sufrió infinitas consecuencias negativas (que aún seguimos pagando) en la época oscura del kirchnerismo. Confío en que se seguirá cuidando lo que se comenzó a reconstruir en 2016”, sostuvo.

El anuncio de la Oficina de Respuesta Oficial

El Gobierno puso en marcha este jueves una nueva cuenta en la red social X con el objetivo de desmentir de manera oficial lo que considera noticias falsas. El canal fue bautizado Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina y funcionará como un espacio destinado a “dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

En ese marco, desde el Ejecutivo sostuvieron que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.

Según se comunicó oficialmente, la iniciativa surgió por pedido expreso del presidente Javier Milei y, al igual que la Oficina del Presidente, depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, encabezada por Juan Pablo Carreira, funcionario del entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 13.58.25

Desde la cuenta oficial @RespOficial_Arg, que únicamente sigue a Milei y a la Oficina del Presidente, explicaron que el objetivo será “combatir la desinformación”. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa irá en sentido contrario a “lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan”, a quienes acusaron de buscar "censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”.

Desde el nuevo canal oficial del Gobierno en X también señalaron: “Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”.

El mensaje continuó: “Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”.

La publicación fue replicada por Milei y por el asesor Santiago Caputo, quien sostuvo que “dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”. A la iniciativa también se sumó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien la calificó como “excelente”.

“La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, concluyó el primer mensaje de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina.