Explotó el escándalo: un exparticipante de La Voz Argentina acusó a Luck Ra de no cumplirle una promesa

La noticia generó emoción tanto en el estudio como entre los propios concursantes, que agradecieron felices la oportunidad. Pero con el correr de los meses, según reveló Michael, ese ofrecimiento nunca avanzó.

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“Se acercaba la fecha y por ahí digo: 'Che, no creo que ya nos llame'. Esta promesa quedó ahí como en la nube volando”, expresó el artista mendocino durante la entrevista. Luego, dejó en claro la decepción que sintió ante la falta de novedades: “Uno no puede defenderse, no puede hacer mucho más que decir: 'qué lindo hubiera sido si hubiese pasado'. Y yo me pregunté: ‘Che, ¿expongo a esta situación o no de que Luck Ra nunca me llamó al Vélez?’”.

Más adelante, Michael profundizó sobre lo sucedido y aseguró que todo quedó solamente en palabras. “Fue muy loco lo que pasó. Cuando él se equivoca en esa decisión, que a mí me juega la salida del concurso, él como para solucionar un poco la situación nos invita al estadio Vélez a cantar en su show, cosa que nunca se cumplió después”, lanzó sin filtro.

Tras sus declaraciones, el fragmento de la entrevista comenzó a circular rápidamente en redes sociales y no tardó en viralizarse. Allí aparecieron múltiples comentarios cuestionando al cuartetero por no haber cumplido con lo prometido públicamente. Ahora, muchos esperan saber si Luck Ra responderá a las acusaciones y dará explicaciones sobre la polémica situación.

Michael Giménez con Luck Ra en La Voz Argentina

Cuál es el video de La Joaqui que disparó rumores de ruptura con Luck Ra

En las últimas semanas, La Joaqui y Luck Ra quedaron envueltos en fuertes rumores de crisis luego de una serie de publicaciones en redes sociales que despertaron preocupación entre sus seguidores. La pareja, que venía mostrándose muy unida y afianzada dentro de la escena musical, comenzó a generar dudas tras algunos movimientos virtuales que muchos interpretaron como señales de distanciamiento.

El episodio que más repercusión generó tuvo como protagonista a La Joaqui, quien compartió en TikTok un video acompañado por la canción “Malamente”, uno de los temas más populares de Rosalía. La elección musical no pasó inadvertida entre sus fans, ya que suele relacionarse con situaciones conflictivas o finales complicados. Sin embargo, lo que terminó de encender las alarmas fue el mensaje que escribió junto al clip: “Intuición femenina. Nunca falla”.

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La frase rápidamente se viralizó y dio lugar a todo tipo de interpretaciones sobre el presente sentimental de la cantante. En cuestión de horas, comenzaron a multiplicarse las especulaciones acerca de una posible ruptura o crisis con Luck Ra, especialmente porque, al mismo tiempo, el cordobés apareció muy cerca de Tuli Acosta en distintos contenidos que circularon en redes.

Aunque ambos mantienen un vínculo de amistad desde hace tiempo, muchos usuarios consideraron llamativa la coincidencia entre las publicaciones del cantante y el sugestivo video de su pareja. A partir de ahí, las teorías crecieron rápidamente y las redes sociales se llenaron de comentarios vinculando a la influencer y bailarina con un supuesto conflicto amoroso.

En plataformas como TikTok y X, cientos de seguidores comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo entre los artistas. “¿Luck Ra y La Joaqui terminaron?” y “¿Qué pasó entre ellos?” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron durante esos días, mientras otros apuntaban directamente contra Tuli Acosta.

TIK TOK La Joaqui

El tema tomó todavía más fuerza luego de una aparición de La Joaqui en PLP, el ciclo de Luzu TV, donde lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con la situación. Sin mencionar nombres, expresó: “Me habló una persona muy cercana y me dijo: ‘Todo lo que sentís negativo de esta persona es así. Ojo’”.

Sus palabras generaron aún más repercusión y alimentaron las versiones que circulaban en redes. Incluso, algunos usuarios comenzaron a comparar el episodio con otros escándalos mediáticos que involucraron a figuras del espectáculo y de la música urbana.

Posteos deLuck Ra y Tuli Acosta

Pese al fuerte revuelo, no hay indicios concretos de una separación definitiva. De hecho, varios seguidores remarcaron que Luck Ra continúa teniendo actitudes cariñosas con La Joaqui en redes sociales. Entre otras cosas, señalaron que recientemente le habría regalado flores y sigue dejando mensajes afectuosos en sus publicaciones.

En medio del debate, una usuaria intentó desactivar los rumores al escribir: “Hace 3 horas él le puso ‘Te amo mi amor’ en un video, no se separaron gente”. Mientras tanto, las especulaciones continúan y la relación entre los cantantes sigue siendo observada de cerca por sus fanáticos.