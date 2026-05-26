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Juicio por Diego Maradona: declaran médicos clave y crece la tensión por la internación domiciliaria

Este martes se espera el testimonio de profesionales que participaron de la internación y operación del ex futbolista. En audiencias anteriores ya hubo declaraciones y audios que complicaron a dos de los imputados

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Juicio por la muerte de Maradona: declararán el ex director de la Clínica Olivos y el neurocirujano que lo operó

Juicio por la muerte de Maradona: declararán el ex director de la Clínica Olivos y el neurocirujano que lo operó

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este martes con una nueva audiencia marcada por testimonios considerados clave para la investigación. Declararán tres médicos vinculados a la Clínica Olivos, donde el exfutbolista fue operado 22 días antes de morir.

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Uno de los profesionales citados es Pablo Rubino, el neurocirujano que integró el equipo encargado de intervenir quirúrgicamente a Maradona para drenarle un hematoma subdural. Su declaración estaba prevista para la semana pasada, pero finalmente fue reprogramada para este martes.

Durante una exposición anterior, Rubino recordó detalles de la operación y reconoció que el estado clínico del exjugador presentaba algunas complicaciones. “Recuerdo que los valores no estaban del todo bien, pero era una intervención que tenía que hacerse”, afirmó.

jana maradona

También fue convocado Pablo Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos, quien ya había declarado en instancias previas del juicio y habló sobre los días de internación de Maradona y la posterior decisión de trasladarlo a una vivienda en un barrio privado de Tigre para continuar con una internación domiciliaria.

Dimitroff, un testigo que podría complicar a la psiquiatra Cosachov

En su testimonio, Pablo Dimitroff apuntó contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, dos de los principales imputados en la causa, al asegurar que ambos impulsaron esa modalidad de tratamiento.

Además, relató que durante la internación existían pedidos constantes para mantener sedado a Diego Maradona debido al cuadro de abstinencia alcohólica que atravesaba.

“Luque y Cosachov nos pedían que hiciéramos algo para que el paciente estuviera tranquilo. Decían: 'Por favor, sédenlo'". Una cosa es sedarlo dentro de un tratamiento controlado y otra es hacerlo sin un seguimiento posterior”, sostuvo el médico.

Otra de las declaraciones esperadas es la de Ana Marcela Waisman Campos, psiquiatra que fue convocada luego de la operación del exfutbolista. En una audiencia anterior, la profesional aseguró que no llegó a atender personalmente a Maradona, aunque sí mantuvo conversaciones con Cosachov.

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En ese contexto, durante el juicio se reprodujo un audio enviado por la psiquiatra imputada a Leopoldo Luque, en el que hablaba sobre recomendaciones legales vinculadas a la historia clínica y la internación domiciliaria.

Según se escuchó en el mensaje, el objetivo era dejar asentado que la decisión del tratamiento domiciliario había sido consensuada con la familia y no exclusivamente médica, para evitar posibles responsabilidades legales.

Los siete acusados que están siendo juzgados por la muerte de Maradona enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual” y son:

  • El neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque
  • La psiquiatra Agustina Cosachov
  • El psicólogo Carlos Díaz
  • El médico clínico Pedro Di Spagna
  • El enfermero Ricardo Omar Almirón
  • El coordinador de enfermería, Mariano Perroni
  • La jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini

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