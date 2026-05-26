Juicio por Diego Maradona: declaran médicos clave y crece la tensión por la internación domiciliaria

jana maradona

También fue convocado Pablo Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos, quien ya había declarado en instancias previas del juicio y habló sobre los días de internación de Maradona y la posterior decisión de trasladarlo a una vivienda en un barrio privado de Tigre para continuar con una internación domiciliaria.

Dimitroff, un testigo que podría complicar a la psiquiatra Cosachov

En su testimonio, Pablo Dimitroff apuntó contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, dos de los principales imputados en la causa, al asegurar que ambos impulsaron esa modalidad de tratamiento.

Además, relató que durante la internación existían pedidos constantes para mantener sedado a Diego Maradona debido al cuadro de abstinencia alcohólica que atravesaba.

“Luque y Cosachov nos pedían que hiciéramos algo para que el paciente estuviera tranquilo. Decían: 'Por favor, sédenlo'". Una cosa es sedarlo dentro de un tratamiento controlado y otra es hacerlo sin un seguimiento posterior”, sostuvo el médico.

Otra de las declaraciones esperadas es la de Ana Marcela Waisman Campos, psiquiatra que fue convocada luego de la operación del exfutbolista. En una audiencia anterior, la profesional aseguró que no llegó a atender personalmente a Maradona, aunque sí mantuvo conversaciones con Cosachov.

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En ese contexto, durante el juicio se reprodujo un audio enviado por la psiquiatra imputada a Leopoldo Luque, en el que hablaba sobre recomendaciones legales vinculadas a la historia clínica y la internación domiciliaria.

Según se escuchó en el mensaje, el objetivo era dejar asentado que la decisión del tratamiento domiciliario había sido consensuada con la familia y no exclusivamente médica, para evitar posibles responsabilidades legales.

Los siete acusados que están siendo juzgados por la muerte de Maradona enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual” y son: