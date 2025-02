Qué es "el mito del quinto hijo varón", el tema que mencionó el papá de Lian

Las declaraciones fueron difundidas por el periodista Perico, quien explicó que el progenitor de Lian mencionó repetidamente esta creencia en una entrevista. Elías Flores trabaja en una fábrica de ladrillos y, de acuerdo con el testimonio del comunicador, hizo hincapié en que su hijo representaba la continuidad de su emprendimiento familiar.

"Él repite, varias veces, en una nota que esto es como que le asegura la continuidad de su emprendimiento", señaló el periodista en el programa Mañanísima.

Las palabras del padre de Lian sobre su desaparición

El caso de Lian Gael Flores mantiene en vilo a toda la comunidad desde el sábado 22 de febrero, cuando el pequeño fue visto por última vez en Ballesteros Sud, Córdoba. Desde entonces, un equipo especializado trabaja en su búsqueda con la ayuda de canes rastreadores, mientras que la Justicia mantiene el secreto de sumario y ha dispuesto el secuestro de 10 teléfonos celulares para avanzar en la investigación.

Elías Flores, padre del menor, expresó su angustia en declaraciones a la prensa:

“Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho. Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario. Esta vez no sé qué pasó”.

Con evidente desesperación, el hombre suplicó por la aparición de su hijo y deslizó una hipótesis inquietante:

“No sé si será alguna venganza o qué sé yo, pero que aparezca mi niño. Es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina, juega”.

Cuando le preguntaron si había recibido amenazas previas, negó haber sido advertido de algún posible peligro:

“Cara a cara, nadie me dijo nada, nadie me dijo ‘te voy a hacer esto’ o ‘tenés esto’. Nada que me hayan amenazado”.

Finalmente, mencionó un detalle que le resultó llamativo sobre el momento de la desaparición de su hijo:

"Pienso que había una chata que había entrado al lugar ese y yo lo conozco bien a mi hijo, no puede irse más de 200 o 100 metros con semejante calor”.

La incertidumbre y las dudas en la investigación

A medida que avanza la investigación, las dudas sobre lo que realmente sucedió aquel 22 de febrero se multiplican. La ausencia de pruebas contundentes y el secreto de sumario generan aún más misterio en torno al caso.

Además, la declaración del padre sobre la supuesta presencia de una chata en el lugar podría ser una pista clave en la búsqueda del niño. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni descartado ninguna hipótesis.

Mientras tanto, el temor y la angustia crecen en la familia y en toda la comunidad, que espera con ansias que Lian sea encontrado sano y salvo.