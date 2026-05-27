El rompecabezas de Scaloni: cómo formaría la Selección Argentina si hoy debutara en el Mundial sin Messi ni los lesionados

Quiénes son los jugadores lesionados de la Selección Argentina en el arco y la defensa

La primera gran certeza representa un enorme problema bajo los tres palos: Emiliano "Dibu" Martínez estaría más afuera que adentro por la pequeña fractura en el dedo anular derecho que sufrió antes de la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Ante esto, el reemplazante natural del marplatense siempre fue Gerónimo Rulli, aunque Juan Musso completó una gran temporada en Atlético de Madrid; en tanto, el juvenil de River Santiago Beltrán no formaría parte de la lista final.

En la línea del fondo, las complicaciones continúan:

Gonzalo Montiel: No pudo jugar la final ante Belgrano por un desgarro en el cuádriceps izquierdo y llegaría con lo justo. Por eso se abren dos escenarios: o se sube al avión para definirse en Estados Unidos (como pasó con González y Correa en Qatar) o es dado de baja y su vacante la pelean Capaldo y Giay. En el lateral derecho, Nahuel Molina ya entrena con normalidad y podría jugar, más allá de que sería riesgoso .

Cristian Romero: El primer zaguero central todavía no recibió el alta por el esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, por lo que su lugar lo ocuparía Leonardo Balerdi, capitán del Olympique de Marsella. Además, Nicolás Otamendi aparece un escalón por encima de Lisandro Martínez en la consideración, ya que al del Manchester United se le dificultó el regreso aunque terminó en alza.

Cómo está el mediocampo y quiénes reemplazarían a Messi y Julián Álvarez en ataque

En la mitad de la cancha la base está en óptimas condiciones, aunque el volante de Boca (Paredes) debe afrontar un partido clave por Copa Libertadores el jueves en la Bombonera ante Universidad Católica. Como alternativas tácticas, otra posibilidad sería la inclusión de Nicolás González —se recuperó de un desgarro que lo dejó afuera de la semifinal de la Champions League frente al Arsenal— por la banda izquierda, o de Giuliano Simeone por la derecha en lugar de Paredes.

Lo más complejo de dilucidar por estas horas es el ataque, porque ni Lionel Messi, ni Nicolás Paz, ni Julián Álvarez están al ciento por ciento desde lo físico, dejando a Lautaro Martínez como el único centrodelantero disponible. El panorama clínico del tridente ofensivo obliga a guardarlos por los próximos días:

Lionel Messi hará reposo durante los próximos diez días por una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo .

Julián Álvarez arrastra un golpe en el tobillo izquierdo y también deberá hacer reposo el mismo tiempo que el capitán.

Nico Paz se perdió los últimos partidos de Como por un leve traumatismo en la rodilla izquierda.

Ante semejante panorama de ausencias en la delantera, una posibilidad sería adelantar a Thiago Almada para acompañar al "Toro" en la dupla de ataque titular, ya que José "Flaco" López no tiene de momento un lugar asegurado dentro de la nómina final del certamen.