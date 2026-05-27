Graciela Alfano volvió a limpiar a Wanda Nara y grabó una publicidad muy sexy: las imágenes

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Marina Calabró había contado en 2025 que el nombre de Graciela Alfano ya sonaba fuerte para la mencionada publicidad y que había sacado de la competencia a Wanda y la diva Susana Giménez con quien la actriz tuvo un fuerte enfrentamiento hace unos meses por el tapado utilizado por María Julia Alsogaray en una icónica tapa de la Revista Noticias en los 90´.

"Un casino tenía como imagen o entre sus influencers a la señora Wanda Nara. El casino ya venía con diferencias con ellla porque había algunos incumplimientos", contó por aquel entonces la periodista.

"Ahí empiezan a buscar en una figura para hacer de imagen y pensaron en Susana Giménez. En el medio pasa el quilombete entre Susana y Graciela. A la agencia le pareció raro todo eso que se generó alrededor de Susana y fueron detrás de Graciela", agregó Marina Calabró.

La campaña en prinicipio se iba a hacer a fines del año pasado pero finalmente fue esta semana. PrimiciasYa te acerca las primeras imágenes de la producción de Graciela Alfano a bordo de un auto de lujo que limpia por completo a Wanda Nara del negocio.

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Esteban Mirol destrozó a Wanda Nara y reconoció una sorpresiva virtud

Esteban Mirol, ex participante de MasterChef Celebrity, fulminó a Wanda Nara y no dudó en lanzar duras críticas hacia la conductora, ganadora del Martín Fierro.

"Chicos, entiendan esto: Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión. ¿Quién produce Masterchef?", disparó Mirol en charla con el ciclo SQP (América Tv).

Majo Martino intervino rápidamente para remarcar la paradoja: "Totalmente de acuerdo, pero ganó el Martín Fierro como Mejor conductora", remarcó.

Lejos de retractarse, el periodista profundizó en su postura: "Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos. Wanda es productora, ella armó".

"Ella sabía que venía Maxi (López), para qué venía, que después iban a hacer la novela, que van a hacer lo otro. Por eso jamás lo iban a echar, por más que Maxi hiciera la peor milanesa del mundo", concluyó picante Mirol.