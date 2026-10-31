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Exclusivo: las fotos de Mirtha Legrand en su primera salida pública tras la internación

La diva acompañó a su hija, Marcela Tinayre, en el festejo de su cumpleaños en Barrio Parque. PrimiciasYa te muestra las imágenes exclusivas de su llegada.

31 oct 2026, 18:09
Exclusivo: las fotos de Mirtha Legrand en su primera salida pública tras la internación

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Exclusivo: las fotos de Mirtha Legrand en su primera salida pública tras la internación

Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público este sábado para una ocasión muy especial: el cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre. Tras su reciente internación, la conductora asistió a la celebración en la casa de la homenajeada, en el barrio porteño de Barrio Parque.

PrimiciasYa.com obtuvo fotos exclusivas de la llegada de la diva, quien se acercó en auto y sonriente para compartir el festejo con su familia. Su presencia fue uno de los momentos más esperados de la celebración, que tuvo una temática vinculada con Halloween.

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La salida se produjo después de que Mirtha recibiera el alta médica el pasado 6 de octubre, luego de permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei.

Por eso, su participación en el cumpleaños de Marcela tuvo un significado especial para sus seres queridos y para el público que siguió con atención las novedades sobre su recuperación.

A los 99 años, la conductora eligió una fecha familiar para retomar sus apariciones públicas. Esta vez, el motivo fue acompañar a su hija y estar presente en una celebración que reunió a sus afectos.

Las imágenes exclusivas de PrimiciasYa registraron ese regreso, con Mirtha nuevamente como protagonista de una reunión muy especial para la familia Tinayre.

Familiares, amigos íntimos y figuras del mundo empresarial, entre los invitados

La celebración reunió al círculo más cercano de Marcela Tinayre. Entre los presentes estuvieron Juana Viale, quien reemplazó a su abuela al frente de sus programas durante la internación, e Ignacio Viale del Carril, exmarido de la cumpleañera y padre de Juana y Nacho.

También participaron Mauricio D’Alessandro y su esposa; el empresario Martín Cabrales junto a su pareja, Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina, amiga histórica de Mirtha.

Más tarde se sumaron Nacho Viale, Connie Solari —sobrina nieta de la diva—, Teté Coustarot y Dani Mañas, quienes también se acercaron para acompañar a Marcela en su cumpleaños.

     

 

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