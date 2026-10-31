Exclusivo: las fotos de Mirtha Legrand en su primera salida pública tras la internación

A los 99 años, la conductora eligió una fecha familiar para retomar sus apariciones públicas. Esta vez, el motivo fue acompañar a su hija y estar presente en una celebración que reunió a sus afectos.

Las imágenes exclusivas de PrimiciasYa registraron ese regreso, con Mirtha nuevamente como protagonista de una reunión muy especial para la familia Tinayre.

Familiares, amigos íntimos y figuras del mundo empresarial, entre los invitados

La celebración reunió al círculo más cercano de Marcela Tinayre. Entre los presentes estuvieron Juana Viale, quien reemplazó a su abuela al frente de sus programas durante la internación, e Ignacio Viale del Carril, exmarido de la cumpleañera y padre de Juana y Nacho.

También participaron Mauricio D’Alessandro y su esposa; el empresario Martín Cabrales junto a su pareja, Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina, amiga histórica de Mirtha.

Más tarde se sumaron Nacho Viale, Connie Solari —sobrina nieta de la diva—, Teté Coustarot y Dani Mañas, quienes también se acercaron para acompañar a Marcela en su cumpleaños.