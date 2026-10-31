HBO Max presenta las mejores 5 películas y series de terror para ver en Halloween

EL TERROR QUE SIEMPRE REGRESA: IT: BIENVENIDOS A DERRY

Esta serie original de HBO expande el universo creado por Stephen King y profundiza la visión presentada por Andy Muschietti en las películas. Ambientada en 1962, antes de los eventos de las películas, la historia revela el origen de Pennywise y los terrores que acechan a la ciudad y a sus habitantes, siguiendo a un grupo de niños, quienes comienzan una investigación para develar sucesos inexplicables. Con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo y Chris Chalk, y episodios dirigidos por Andy Muschietti, la producción explora cómo los temores de una ciudad pueden extenderse de generación en generación.

TERROR ANCESTRAL: LA POSESIÓN DE LA MOMIA

Ocho años después de desaparecer en el desierto, la hija de un periodista regresa a casa. Lo que parecía un reencuentro esperado pronto adquiere un giro perturbador. La película reinventa la figura clásica del horror -la momia- para llevarla a un terreno más oscuro e íntimo, combinando antiguas maldiciones con los conflictos de una familia enfrentada a una amenaza imposible de comprender.Escrita y dirigida por Lee Cronin, y protagonizada por Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy y Natalie Grace.

TERROR A LO INEXPLICABLE: LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Con una de las premisas más perturbadoras del cine contemporáneo, esta película nominada al Oscar convierte un misterio en una pesadilla colectiva. Una madrugada, todos los niños de una misma clase, excepto uno, desaparecen a la misma hora y sin dejar explicaciones. A partir de ese hecho, una comunidad comienza a desmoronarse entre sospechas y preguntas, transformando una tragedia en una pesadilla colectiva. Zach Cregger escribe y dirige esta película protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich y Amy Madigan.

Además de estos títulos, encuentra en HBO Max otros contenidos como los clásicos del género EL EXORCISTA, EL RESPLANDOR, CHRISTINE o SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO; las sagas de los personajes más populares como FREDDY, JASON, LA MONJA o ANNABELLE; estrenos más recientes como EVIL DEAD: EN LLAMAS, INMACULADA, PECADORES o DEVORADOR DE ALMAS, o series para vivir el miedo en capítulos como LA HERENCIA DE HOPE HILL, 30 MONEDAS, THE OUTSIDER, TRUE DETECTIVE o LOVECRAFT COUNTRY.

Estas son solo algunas de las historias disponibles en la colección EL TERROR ESTÁ EN CASA de HBO Max, donde te encontrarás las mejores producciones del género para vivir el horror en todas sos formas.