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HBO Max presenta las mejores 5 películas y series de terror para ver en Halloween

De presencias sobrenaturales a maldiciones ancestrales, HBO Max reúne contenidos que exploran diferentes formas de sentir miedo, a partir de algunos de los subgéneros más populares del horror.

HBO Max presenta las mejores 5 películas y series de terror para ver en Halloween. (Foto: Archivo)

HBO Max presenta las mejores 5 películas y series de terror para ver en Halloween. (Foto: Archivo)

En la semana de Halloween, el terror está en HBO Max. La plataforma te invita a recorrer algunas de las producciones más destacadas del género. Porque el horror tiene muchas formas y no todos le tememos a lo mismo: desde criaturas aterradoras y maldiciones imposibles de escapar hasta fenómenos paranormales, posesiones malignas y destinos marcados por lo inevitable.

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Harry Potter y la piedra filosofal, la serie de HBO, revive la magia y el legado de Hogwarts. (Foto: Gentileza HBO)

Estas son cinco recomendaciones imprescindibles que ningún fanático del horror puede dejar de ver en la semana de Halloween. El miedo no se manifiesta de una sola manera, pero todas están en HBO Max.

TERROR SOBRENATURAL: EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

EL CONJURO es uno de los universos cinematográficos de horror más exitosos de las últimas décadas. La saga se expande con EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS. Inspirada en los estudios de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, en esta entrega, ambos vuelven a enfrentarse a un caso paranormal en un terreno especialmente personal, ya que amenaza con alcanzar a su propia familia. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, junto con Mia Tomlinson y Ben Hardy.

TERROR A LO INEVITABLE: DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE

¿Qué ocurre cuando alguien logra escapar de la muerte? Con esta premisa, la saga de DESTINO FINAL se volvió en un clásico del horror contemporáneo, mostrando que escapar de una tragedia no significa estar a salvo. Aquí, Stefani intenta comprender una pesadilla recurrente y encontrar la forma de salvar a su familia de una cadena de muertes. Con la dirección de Zach Lipovsky y Adam B. Stein, y protagonizada por Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones y Brec Bassinger.

EL TERROR QUE SIEMPRE REGRESA: IT: BIENVENIDOS A DERRY

Esta serie original de HBO expande el universo creado por Stephen King y profundiza la visión presentada por Andy Muschietti en las películas. Ambientada en 1962, antes de los eventos de las películas, la historia revela el origen de Pennywise y los terrores que acechan a la ciudad y a sus habitantes, siguiendo a un grupo de niños, quienes comienzan una investigación para develar sucesos inexplicables. Con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo y Chris Chalk, y episodios dirigidos por Andy Muschietti, la producción explora cómo los temores de una ciudad pueden extenderse de generación en generación.

TERROR ANCESTRAL: LA POSESIÓN DE LA MOMIA

Ocho años después de desaparecer en el desierto, la hija de un periodista regresa a casa. Lo que parecía un reencuentro esperado pronto adquiere un giro perturbador. La película reinventa la figura clásica del horror -la momia- para llevarla a un terreno más oscuro e íntimo, combinando antiguas maldiciones con los conflictos de una familia enfrentada a una amenaza imposible de comprender.Escrita y dirigida por Lee Cronin, y protagonizada por Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy y Natalie Grace.

TERROR A LO INEXPLICABLE: LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Con una de las premisas más perturbadoras del cine contemporáneo, esta película nominada al Oscar convierte un misterio en una pesadilla colectiva. Una madrugada, todos los niños de una misma clase, excepto uno, desaparecen a la misma hora y sin dejar explicaciones. A partir de ese hecho, una comunidad comienza a desmoronarse entre sospechas y preguntas, transformando una tragedia en una pesadilla colectiva. Zach Cregger escribe y dirige esta película protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich y Amy Madigan.

Además de estos títulos, encuentra en HBO Max otros contenidos como los clásicos del género EL EXORCISTA, EL RESPLANDOR, CHRISTINE o SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO; las sagas de los personajes más populares como FREDDY, JASON, LA MONJA o ANNABELLE; estrenos más recientes como EVIL DEAD: EN LLAMAS, INMACULADA, PECADORES o DEVORADOR DE ALMAS, o series para vivir el miedo en capítulos como LA HERENCIA DE HOPE HILL, 30 MONEDAS, THE OUTSIDER, TRUE DETECTIVE o LOVECRAFT COUNTRY.

Estas son solo algunas de las historias disponibles en la colección EL TERROR ESTÁ EN CASA de HBO Max, donde te encontrarás las mejores producciones del género para vivir el horror en todas sos formas.

En pocas palabras

  • HBO Max: La plataforma presenta 5 producciones de terror para celebrar Halloween.
  • Diversidad del género: Explora diferentes subgéneros como lo sobrenatural, lo inevitable y lo ancestral.
  • Recomendaciones destacadas: Incluye títulos como "El Conjuro 4", "It: Bienvenidos a Derry" y "La hora de la desaparición".
Resumen generado por Thinkindot AI
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