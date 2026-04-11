Una mujer amenazó con matar a su bebé de 10 meses y el padre evitó la tragedia

La detención de la mujer que amenazó con matar a golpes a su hija

Horas más tarde, alrededor de las 19:30, efectivos de la Comisaría N° 38 de Garza realizaron un allanamiento en la vivienda de la acusada, donde concretaron su detención sin incidentes.

Tras el procedimiento, tanto la mujer como la bebé fueron trasladadas al hospital local para una revisión médica. Los profesionales constataron que la niña se encontraba en buen estado de salud, por lo que fue entregada de inmediato a su padre para su resguardo.

En tanto, la imputada quedó alojada en la Alcaidía de Mujeres N° 5 de La Banda. Por disposición de la fiscalía, se ordenó además la elaboración de un informe socioambiental en su domicilio.

La causa fue caratulada como amenazas en el marco de un caso de violencia intrafamiliar.