Una mujer amenazó con matar a su bebé de 10 meses y el padre evitó la tragedia

Una mujer de 25 años fue detenida en Santiago del Estero luego de enviarle a su ex pareja una serie de mensajes en los que amenazaba con matar a golpes a la hija de ambos, una bebé de apenas 10 meses.
Una mujer de 25 años fue detenida tras amenazar por WhatsApp a su pareja con matar a la hija de ambos.
Una mujer de 25 años fue detenida tras amenazar por WhatsApp a su pareja con matar a la hija de ambos.
Una mujer de 25 años fue detenida en Santiago del Estero luego de enviarle a su ex pareja una serie de mensajes en los que amenazaba con matar a golpes a la hija de ambos, una bebé de apenas 10 meses.
El episodio se registró el viernes 10 de abril en el barrio Virgen del Valle, en la localidad de Garza, departamento Brea Pozo. Según consta en la denuncia, cerca de las 16:30 la joven, de apellido Figueroa, le escribió por WhatsApp al padre de la niña, de 23 años, para advertirle que golpearía a la pequeña contra una pared hasta quitarle la vida.
Según informó El Liberal, con la captura de esos mensajes, el hombre se presentó en la Comisaría de Brea Pozo y radicó la denuncia por violencia intrafamiliar.
La causa quedó en manos de la fiscal Cecilia Pacheco, titular de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, quien dispuso una intervención inmediata.
Horas más tarde, alrededor de las 19:30, efectivos de la Comisaría N° 38 de Garza realizaron un allanamiento en la vivienda de la acusada, donde concretaron su detención sin incidentes.
Tras el procedimiento, tanto la mujer como la bebé fueron trasladadas al hospital local para una revisión médica. Los profesionales constataron que la niña se encontraba en buen estado de salud, por lo que fue entregada de inmediato a su padre para su resguardo.
En tanto, la imputada quedó alojada en la Alcaidía de Mujeres N° 5 de La Banda. Por disposición de la fiscalía, se ordenó además la elaboración de un informe socioambiental en su domicilio.
La causa fue caratulada como amenazas en el marco de un caso de violencia intrafamiliar.