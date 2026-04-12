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Conmoción: una familia murió en un choque cuando iba a un torneo infantil

Las autoridades trabajan para esclarecer las causas del siniestro. Mientras se suspendieron las actividades deportivas en la región.

Conmoción: una familia murió en un choque cuando iba a un torneo infantil

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Una tragedia sacudió a Santa Fe este domingo por la mañana, cuando una familia murió en un violento choque mientras se dirigía a un torneo de fútbol infantil.

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El accidente ocurrió cerca de las 10 en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín. Por causas que aún se investigan, la camioneta en la que viajaban impactó contra un camión.

Como consecuencia del brutal choque, murieron dos adultos y dos nenes, de 1 y 6 años.

Las víctimas eran oriundas de Carlos Pellegrini y se dirigían a San Martín de las Escobas para participar de un certamen infantil llamado “Cachorritos”.

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El único sobreviviente fue un chico de 7 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe. Según fuentes policiales, permanece internado pero fuera de peligro.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada. A pesar de la gravedad del hecho, el tránsito no fue interrumpido por completo y circuló de manera asistida mientras trabajaban en el lugar bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos policiales.

Dolor en el fútbol infantil

La noticia generó una fuerte conmoción en toda la región, especialmente en el ambiente del fútbol infantil del departamento San Martín.

En ese contexto, la Liga Departamental de Fútbol San Martín decidió suspender la totalidad de la fecha 6, que debía disputarse este domingo.

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“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”, expresaron a través de un comunicado.

Clubes, dirigentes y familias también manifestaron su dolor en redes sociales, sumándose a los mensajes de acompañamiento.

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