Quemaron con aceite hirviendo a una nena de tres años en un restaurante

“Me parte el alma verla así. No lo puedo soportar. Me dicen que lleva tiempo. Pero no se´. Nunca se hicieron cargo de nada. Jamás me acompañaron o me preguntaron algo”, contó Graciela, la mamá de Briana. “Hicieron abandono de persona por mi hija. Hasta ahora nadie se comunicó”, agregó.