"No sé si...": el sorpresivo relato del abuelo de la nena de 2 años cuya desaparición sigue en investigación
El abuelo de la pequeña que desapareció en Cosquín habló tras el dramático episodio y describió la desesperación que vivió la familia durante las horas de búsqueda. Conmovido, expresó el impacto que le generó la situación.
El sorpresivo relato del abuelo de la nena de 2 años cuya desaparición sigue en investigación.
El caso de la nena de 2 años que desapareció en Cosquín y fue hallada horas después sigue generando sorpresa. En las últimas horas, el foco se trasladó a las palabras de su abuelo, Oscar, quien habló con crudeza sobre el impacto que le provocó la situación y dejó frases que reflejan el dramatismo vivido por la familia.
“No sé si iba a vivir así yo…”, dijo el hombre, visiblemente afectado, al recordar las horas en las que la menor estuvo perdida.
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Durante el contacto con A24, el abuelo fue directo al expresar el nivel de desesperación que atravesó. “Yo ya tenía un pensamiento de hacerme otra cosa que ninguno sabía”, confesó, en referencia al estado emocional en el que se encontraba mientras no había noticias de su nieta.
La frase dejó en evidencia el grado de angustia que vivió la familia durante las casi 20 horas de incertidumbre. Sin embargo, el desenlace evitó una tragedia aún mayor: “Gracias a Dios la encontramos en vida”, remarcó.
Apareció la nena: un alivio, pero también muchas preguntas
A pesar de la aparición de la nena, el abuelo dejó en claro que las dudas siguen intactas. “Ni idea tengo qué pasó”, repitió en varias oportunidades, al ser consultado sobre lo ocurrido.
La investigación, a cargo de la fiscal Silvana Pen, busca reconstruir qué sucedió durante el tiempo en que la menor estuvo desaparecida, ya que no hay una hipótesis confirmada.
Según relató Oscar, la desaparición pudo haberse producido en un momento de descuido. “Un descuido de mi señora o de la madre… la nena sale, siempre sale a jugar”, explicó.
Sin embargo, puso en duda que la menor haya podido desplazarse sola hasta el lugar donde fue encontrada. “¿Ustedes creen que una criatura puede irse por ahí? Miren cómo es el campo”, dijo, señalando la vegetación y el terreno, marcado por espinas y zonas difíciles de transitar.
Otro de los puntos que remarcó el abuelo es que la nena no solía alejarse en esa dirección. “Nunca, nunca ha pasado de acá”, aseguró.
La familia vive en una zona de descampado, donde el entorno presenta obstáculos naturales, lo que refuerza las dudas sobre lo ocurrido. “Hace ocho años que vivo acá y ella hace dos años que está conmigo. Nunca pasó algo así”, agregó.
Sin conflictos previos ni sospechas claras
Consultado sobre posibles conflictos familiares o situaciones previas que pudieran explicar lo ocurrido, el abuelo fue tajante. “Yo no tengo problema con ninguno de acá”, sostuvo.
También evitó profundizar en la relación de su hija -madre de la menor- con su ex pareja: “Son cosas de ellos, yo no me meto”.