La furia de la familia de Melchor Rodrigo tras la condena a Felipe Pettinato: "La Justicia no es ciega"

Tras conocerse la condena contra Felipe Pettinato, el clima en DDM (América TV) se cargó de tensión. Hernán, hermano de Melchor Rodrigo, y Alejandro López, su mejor amigo, expresaron con firmeza su indignación frente al fallo judicial.
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En el ciclo conducido por Mariana Fabbiaani, la familia de Melchor Rodrigo cuestionó el fallo que condenó a Felipe Pettinato.
Tras conocerse la condena contra Felipe Pettinato, el clima en DDM (América TV) se cargó de tensión. Hernán, hermano de Melchor Rodrigo, y Alejandro López, su mejor amigo, expresaron con firmeza su indignación frente al fallo judicial.
"En principio me siento decepcionado, pero también en cierta forma al ver la ventana que hay entre lo que pidió el fiscal y lo que pidió la querella, sabía que algo de esto podía pasar. Muy dentro mío pensaba que algo de esto podía suceder. Más en nuestro país, que la Justicia no es ciega. Yo creo que la estrategia de esta gente le salió bien", opinó López.
El intercambio se tornó aún más intenso cuando el panelista Franco Torchia le preguntó a Hernán si creía que había influencia política en la decisión. “No pensé que se podía llegar tanto a eso… Uno dice: 'Bueno, va a ser un juicio entonces, dado que no hay una sola declaración, basado en las pruebas'. La prueba más importante con la que ya no hay que discutir absolutamente más nada", respondió con firmeza.
Hernán insistió en que “la autopsia dice claramente que los primeros informes de bomberos dicen claramente que fue adrede”. Sin embargo, el panelista y abogado Mauricio D’Alessandro aclaró: “Pero que el informe de bomberos diga que es adrede no cambia la decisión de un juez. Para probar la intención de matar tiene que haber un montón de consecuencias”.
La discusión se tensó aún más cuando Hernán agregó: “Veo gente condenada por mucho menos. No estamos hablando de una persona intachable. Estamos hablando de un abusador sexual. Estamos hablando de una persona que aparentemente prendió fue un colegio”.
La Justicia determinó que Felipe Pettinato fuera condenado a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, incluyó además la obligación de continuar con sus tratamientos por adicciones y fijar un domicilio, evitando así el cumplimiento efectivo de la pena en prisión.
En DDM (América TV), Alejandro López, el mejor amigo de Melchor Rodrigo, dio detalles de algunos episodios violentos de Felipe Pettinato con el neurólogo.
López relató cómo comenzó su relación melchor: "Yo soy amigo de él desde 2016 por ahí. Me lo recomendaron porque mi hijo tuvo un problemita emocional y me dijeron que era muy buen médico". Con el tiempo, lo que empezó como un contacto profesional se transformó en una amistad cercana.
También destacó la forma en que Rodrigo se relacionaba con quienes atendía: “En el tape del entierro toda la gente decía que era paciente y amigo. Él generaba una atención personal a partir de cómo trataba tu dolencia; a él le interesaba conocer tu ámbito, tu casa, tu familia, tus problemas y eso inevitablemente provocaba una amistad incipiente”.
Sobre el vínculo con Pettinato, explicó: “Melchor inicia la relación con este chico como paciente médico y después hubo seguramente alguna amistad, como pasó con mucha gente. El vivió con Melchor en un departamento que tenían los padres de Melchor en San Isidro, y que usaba como consultorio”.
Finalmente, López recordó episodios de tensión durante esa convivencia: “Melchor tenía la teoría de seguir a un neurólogo británico que se llama de apellido Sacks y, en ciertos casos, llevaba al paciente a vivir con él una semana, semana y media para conocerlo a fondo y ver bien qué era lo que tenía. Felipe estuvo tres veces, y las tres veces tuvo problemas Melchor con él, de violencia, que Melchor gracias a Dios pudo controlar”. Y reveló: “Una vez lo corrió con una sartén por el departamento, Melchor lo controló. Otra vez le robó una medicación y se encerró en el cuarto de Melchor y tuvimos que romper la puerta para poder abrirla”.