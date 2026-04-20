La furia de la familia de Melchor Rodrigo tras la condena a Felipe Pettinato: "La Justicia no es ciega"

La discusión se tensó aún más cuando Hernán agregó: “Veo gente condenada por mucho menos. No estamos hablando de una persona intachable. Estamos hablando de un abusador sexual. Estamos hablando de una persona que aparentemente prendió fue un colegio”.

La Justicia determinó que Felipe Pettinato fuera condenado a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, incluyó además la obligación de continuar con sus tratamientos por adicciones y fijar un domicilio, evitando así el cumplimiento efectivo de la pena en prisión.

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Qué actitudes violentas reveló el mejor amigo de Melchor Rodrigo sobre Felipe Pettinato

En DDM (América TV), Alejandro López, el mejor amigo de Melchor Rodrigo, dio detalles de algunos episodios violentos de Felipe Pettinato con el neurólogo.

López relató cómo comenzó su relación melchor: "Yo soy amigo de él desde 2016 por ahí. Me lo recomendaron porque mi hijo tuvo un problemita emocional y me dijeron que era muy buen médico". Con el tiempo, lo que empezó como un contacto profesional se transformó en una amistad cercana.

También destacó la forma en que Rodrigo se relacionaba con quienes atendía: “En el tape del entierro toda la gente decía que era paciente y amigo. Él generaba una atención personal a partir de cómo trataba tu dolencia; a él le interesaba conocer tu ámbito, tu casa, tu familia, tus problemas y eso inevitablemente provocaba una amistad incipiente”.

Sobre el vínculo con Pettinato, explicó: “Melchor inicia la relación con este chico como paciente médico y después hubo seguramente alguna amistad, como pasó con mucha gente. El vivió con Melchor en un departamento que tenían los padres de Melchor en San Isidro, y que usaba como consultorio”.

Finalmente, López recordó episodios de tensión durante esa convivencia: “Melchor tenía la teoría de seguir a un neurólogo británico que se llama de apellido Sacks y, en ciertos casos, llevaba al paciente a vivir con él una semana, semana y media para conocerlo a fondo y ver bien qué era lo que tenía. Felipe estuvo tres veces, y las tres veces tuvo problemas Melchor con él, de violencia, que Melchor gracias a Dios pudo controlar”. Y reveló: “Una vez lo corrió con una sartén por el departamento, Melchor lo controló. Otra vez le robó una medicación y se encerró en el cuarto de Melchor y tuvimos que romper la puerta para poder abrirla”.