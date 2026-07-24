Fernanda Callejón defendió a Wanda Nara y explotó todo con Moria Casán en vivo: "Sos una negadora".

El debate escaló cuando se metieron de lleno con el contenido del curso, en especial el módulo sobre las "cinco violencias" que se sufren al separarse de "un psicópata narcisista". Ahí, Gustavo Méndez discutió con Callejón por sus dichos sobre la asistencia estatal a víctimas, y la actriz respondió visiblemente afectada: "No quiero ser autorreferencial, pero salto porque lo vivo a diario, lo he vivido y me ha costado un montón. Me tocás una fibra".

El cruce llegó a su punto más alto cuando Moria lanzó, sin filtro: "Escuchame Fernanda, ya sabemos que si te nombran la palabra 'psicópata narcisista' enloqueces. Metes tus problemas". Ante la negativa de Callejón, la diva redobló la apuesta: "¿Cómo que no los metés? Sos una negadora social, nena. Acá opinamos. Yo soy una feminista de la primera época, que vos todavía no habías nacido".

Lejos de bajar los decibeles, Fernanda contestó: "Perdoname, pero no. Yo no soy ninguna negadora social. ¿Y qué tiene? Tengo 60 años ya, Moria. Cada uno tiene su mirada y es respetable (...) ¿Qué tiene de malo que me detone el término 'psicópata narcisista'? Es lo que dice mi causa y por eso me toca una fibra".

Moria cerró la discusión con una frase filosa: "No estábamos hablando de tu causa, estábamos hablando de lo de Wanda, pero okey, te toca todo".

Lo que arrancó como un debate sobre el polémico curso de Wanda Nara terminó siendo uno de los cruces más picantes de la tele en los últimos días, con Fernanda Callejón defendiendo en soledad a la mediática y chocando tanto con sus compañeros de piso como con la propia Moria Casán.

¿Nora Colosimo desmintió a Ana Rosenfeld tras el robo en la casa de Wanda Nara en Italia?

Nora Colosimo desmintió un dato que había dado Ana Rosenfeld sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Milán, al aire de PrimiciasYA. Todo surgió cuando Marina Calabró le preguntó a Nora si creía que Mauro Icardi podría estar detrás del robo.

Nora no descartó la hipótesis y respondió: "Si es así, eso sería macabro", pero aclaró que un dato que circulaba —el de los cuchillos— era incorrecto: "No sé quién te lo dijo".

Fue entonces cuando Calabró le contó que esa versión la había dado Ana Rosenfeld, y Nora salió a desmentirla directamente: "Ana se equivocó". Para darle peso a su versión, remarcó que fue ella quien vivió el hecho en primera persona: contó que s e escondió en un baño junto a sus nietas mientras los delincuentes entraban a la casa, y que "todos los que hablan suman cosas que no pasaron".