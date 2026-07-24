Filtran el fuerte audio de Mauro Icardi con una dura acusación a Wanda Nara

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi creció en los últimos días después del episodio de inseguridad en Milán donde los delincuentes se llevaron la documentación de las niñas y desde el lado de la mediática cuestionan la actitud del futbolista de no agilizar los trámites para que se puedan emitir de nuevo los pasaportes.

Ana Rosenfeld categórica con Mauro Icardi tras el robo en la casa de Wanda Nara

Ana Rosenfeld habló en el programa Desayuno Americano sobre el viaje de Mauro Icardi a Italia tras el robo en la casa de Wanda Nara en Milán y dio las últimas novedades del caso.

"El hecho fue absolutamente real, Wanda nunca pensó que iba a pasar este hecho delictivo. Los chicos si tienen que declarar lo harán. Los pasaportes de las nenas no estaban vencidos, recién vencen en marzo de 2028", indicó la abogada.

Y detalló las últimas novades en cuanto al ámbito legal: "El juez intimó al señor Icardi para que en 48 horas para que explique por qué viajó a Italia. A partir de eso le dio un día: si viajó para resolver (los pasaportes de las niñas) o para complicar".

"Si eventualmente el juez ve una actitud obstructiva del señor Icardi, él va a tomar todas las decisiones para que las niñas regresen. Hicimos jaque mate", comentó con total seguridad sobre la disputa legal entre Wanda e Icardi.

"Se que el señor Icardi tiene una particular forma de pensar respecto a varias situaciones. Creo que todo está estratégicamente pensado. Wanda es una excelente madre y cuestionar su faceta laboral y la actitud que ella tiene frente a la vida me parece que no habla bien de él", siguió indignada la abogada con el futbolista.