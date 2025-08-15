Quién era Milagros Basto, la joven que fue encontrada muerta en el placard de un expolicía

Con la identidad de la víctima confirmada, la fiscal de Instrucción N°1, María Celeste Blanco, dispuso la detención de Grasso y de su hermano Javier, dueño del departamento y contratante de los albañiles, señalados como principales sospechosos del femicidio. La investigación continúa para determinar la fecha exacta de la muerte, las circunstancias del crimen y la posible relación entre la joven y los imputados.