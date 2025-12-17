El letal descargo de Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld por la detención del ex abogado de Wanda Nara
Después de que Ana Rosenfeld disparase públicamente contra Nicolás Payarola y arremetiera contra Mauro Icardi señalándolo como el responsable de la ruptura matrimonial con Wanda Nara, el futbolista arremetió furioso contra la abogada.
17 dic 2025, 16:02
El letal descargo de Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld por la detención del ex abogado de Wanda Nara
Tal parece que el escandaloso enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Naraestá lejos de llegar a un acuerdo pacífico. Sobre todo ahora que, con la detención de Nicolás Payarola, Ana Rosenfeld salió a pegarle al ahora exabogado de la mediática y a asegurar que el matrimonio de su amiga y clienta para más de 15 años se quebró cuando el delantero del Galatasaray engañó a la mediática con Eugenia China Suárez allá por 2021.
Así las cosas, a pesar de estar instalado en Estambul a miles de kilómetros de distancia, Icardi está atento a cada declaración en los medios locales. Es así que luego de los dichos de Rosenfeld donde aseguró que desde el primer momento advirtió a Wanda sobre quién era Payarola, Mauro salió con los tapones de punta y le respondió no sólo a la abogada sino que repartió para todos los protagonistas de este escandalete que lleva más de cuatro años.
"Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero", comenzó su furioso y altivo descargo a través de un larguísimo texto publicado en sus historias virtuales de Instagram en clara alusión a Rosenfeld y Payarola.
"El problema nunca fui yo. El problema fue que se quedaron sin a quién culpar cuando la verdad empezó a caminar sola. Yo seguí mi camino. Ustedes se quedaron atrás, peleando entre ustedes por sostener mentiras que ya no se sostienen", continuó escribiendo en su desesperado desahogo.
Y una vez más sentó posición, señalando a Wanda y su entorno responsables de todo lo acontecido hasta el día de hoy. "Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí. No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra. Y cuando la verdad apareció, no les quedó ni el grupo, ni el discurso, ni la valentía", disparó desde lo más profundo de sus entrañas.
Y lejos de concluir su catarsis contenida durante tantos meses de angustia frente a todas las acusaciones que intentaron hacer en su contra, Mauro Icardi arremetió: "Creyeron que unidos eran fuertes. La verdad los separó como ratas.Se defendían entre ustedes... hasta que tocó salvarse solos. Se agrandaron hablando pero se achicaron cuando hubo que probar".
"Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas", disparó letal mientras remarcó punzante: "Y qué curioso... ahora se denuncian entre ustedes. Pasaron de 'equipo' a 'sálvese quien pueda'. De cómplices a acusados. De gritar juntos a señalarse en silencio".
Hasta que por último sentenció tajante con el sabor dulce de saberse triunfante y victorioso: "No necesité ensuciarlos. Ya venían manchados. Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré... y aplaudí el desenlace".
Cuál fue la declaración de Ana Rosenfeld que desató la ira de Mauro Icardi
Por estas horas, Ana Rosenfeld habló con el programa Intrusos (América TV), donde hizo una detallada cronología de la feroz batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, así como también explicó cómo y por qué entró en acción Nicolás Payarola en la representación de la mediática.
“Trabajé con Wanda durante 17 años”, recordó Rosenfeld, y dejó en claro que la pelea con el futbolista no estalló el día en que Icardi abandonó el Chateau. Según explicó, el verdadero quiebre se produjo tres años antes, cuando la irrupción de la señora Suárez en la relación marcó un antes y un después. Desde entonces, aseguró que pasó “días, semanas, meses y años” intentando salvar el vínculo.
Asimismo, Rosenfeld también dio detalles de las cuestiones patrimoniales de la ahora expareja. “Él le entregó la mitad que correspondía, la otra mitad se la quedó él”, remarcó, y dejó en claro que si bien seguían casados “estuvo la posibilidad de hacer la separación de bienes”.
En tanto, la letrada se refirió al quiebre definitivo del matrimonio, situándolo en la famosa exclusión del hogar que Wanda le hizo a Icardi. “Llegó el famoso día donde las cosas no dieron para más y Wanda le pidió a Mauro que se retire del hogar, ahí empezó la determinación de una cuota alimentaria”.
En este sentido, la abogada y amiga de la mayor de las Nara aseguró que, paralelamente, surgieron cuestiones que excedían su rol profesional. “En el interín hubo cuestiones del índole penal donde yo no me meto y prefiero delegar”, confió y allí situó el ingreso en escena de Payarola.