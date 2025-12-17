El letal descargo de Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld por la detención del ex abogado de Wanda Nara

IG descago Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld

Y una vez más sentó posición, señalando a Wanda y su entorno responsables de todo lo acontecido hasta el día de hoy. "Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí. No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra. Y cuando la verdad apareció, no les quedó ni el grupo, ni el discurso, ni la valentía", disparó desde lo más profundo de sus entrañas.

Y lejos de concluir su catarsis contenida durante tantos meses de angustia frente a todas las acusaciones que intentaron hacer en su contra, Mauro Icardi arremetió: "Creyeron que unidos eran fuertes. La verdad los separó como ratas. Se defendían entre ustedes... hasta que tocó salvarse solos. Se agrandaron hablando pero se achicaron cuando hubo que probar".

"Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas", disparó letal mientras remarcó punzante: "Y qué curioso... ahora se denuncian entre ustedes. Pasaron de 'equipo' a 'sálvese quien pueda'. De cómplices a acusados. De gritar juntos a señalarse en silencio".

Hasta que por último sentenció tajante con el sabor dulce de saberse triunfante y victorioso: "No necesité ensuciarlos. Ya venían manchados. Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré... y aplaudí el desenlace".

Mauro Icardi

Cuál fue la declaración de Ana Rosenfeld que desató la ira de Mauro Icardi

Por estas horas, Ana Rosenfeld habló con el programa Intrusos (América TV), donde hizo una detallada cronología de la feroz batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, así como también explicó cómo y por qué entró en acción Nicolás Payarola en la representación de la mediática.

“Trabajé con Wanda durante 17 años”, recordó Rosenfeld, y dejó en claro que la pelea con el futbolista no estalló el día en que Icardi abandonó el Chateau. Según explicó, el verdadero quiebre se produjo tres años antes, cuando la irrupción de la señora Suárez en la relación marcó un antes y un después. Desde entonces, aseguró que pasó “días, semanas, meses y años” intentando salvar el vínculo.

Ana Rosenfeld

Asimismo, Rosenfeld también dio detalles de las cuestiones patrimoniales de la ahora expareja. “Él le entregó la mitad que correspondía, la otra mitad se la quedó él”, remarcó, y dejó en claro que si bien seguían casados “estuvo la posibilidad de hacer la separación de bienes”.

En tanto, la letrada se refirió al quiebre definitivo del matrimonio, situándolo en la famosa exclusión del hogar que Wanda le hizo a Icardi. “Llegó el famoso día donde las cosas no dieron para más y Wanda le pidió a Mauro que se retire del hogar, ahí empezó la determinación de una cuota alimentaria”.

En este sentido, la abogada y amiga de la mayor de las Nara aseguró que, paralelamente, surgieron cuestiones que excedían su rol profesional. “En el interín hubo cuestiones del índole penal donde yo no me meto y prefiero delegar”, confió y allí situó el ingreso en escena de Payarola.