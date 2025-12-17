Cuáles fueron las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Más tarde, la propia acusada admitió que el dinero fue gastado en apuestas en el casino. “La mayoría de los padres llegaba con lo justo a fin de mes y hacía un esfuerzo enorme para pagar. Hubo familias que hasta vendieron cosas para juntar la plata”, lamentó la vocera.

Una carrera contrarreloj para no suspender la recepción

Con la fiesta al borde de la cancelación, las familias se reunieron de urgencia con los dueños del salón y lograron un acuerdo para realizar el evento con un presupuesto mucho más acotado. El costo final fue de $10 millones, que incluyó salón, sonido y decoración.

El catering original quedó descartado y cada familia aportó la comida. “Acordamos que todas las mesas tuvieran la misma cena: empanadas y pizza. La bebida se compró en el salón y así también pudimos cubrir seguridad y otros servicios”, explicó Mónica.

VTZWZV7QKFEMXBMMMNOLHYEVGI Padres y alumnos lograron recaudar parte del dinero y los chicos tuvieron su fiesta de egresados.

En medio de la crisis, el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, intervino como garante y se comprometió a cubrir la deuda en caso de que las familias no lograran reunir el dinero necesario.

Tenía antecedentes, pero nadie había denunciado

Romina Enríquez fue denunciada por administración fraudulenta y, tras conocerse el caso, comenzaron a surgir nuevos testimonios. “No eran sumas tan grandes y por eso la gente no hacía la denuncia. Acá somos muy pasivos, muy tranquilos”, sostuvo Mónica.

En las últimas horas, más familias se presentaron en la comisaría para aportar comprobantes y sumarse a la causa penal. La Justicia deberá establecer el monto total de la estafa, que podría superar los $17.800.000 inicialmente reconocidos.

romina-enriquez-fue-denunciada-por-administracion-fraudulenta-foto-telenoche-XDPNHXWQCRHKPGKND75BGFBLWM Romina Enríquez fue denunciada por administración fraudulenta.

Más allá del impacto económico, las familias remarcan el daño emocional que provocó la situación. “No es solo la plata, es todo lo que conlleva. Tengo un cansancio mental, físico y emocional impresionante”, concluyó Mónica. “Lo único que pensamos fue en los chicos, porque una recepción no se repite y dejarlos sin eso era muy injusto”.