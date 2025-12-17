En vivo Radio La Red
Policiales
Estafa
madre
Misiones

Cuáles fueron las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Familiares de los alumnos aseguraron que la mujer ya había estado involucrada en situaciones similares, Romina Enríquez admitió su adicción al juego y que apostó la plata que estaba destinada al festejo de los chicos.

Romina Enríquez

Romina Enríquez, la madre acusada de gastarse en el casino los fondos recaudados para la fiesta de egresados del curso de su hija.

El caso de Romina Enríquez, la madre que admitió haber perdido $17.800.000 en el casino de Misiones y puso en riesgo la fiesta de egresados de 35 estudiantes, sigue sumando revelaciones. En las últimas horas, familiares de los alumnos aseguraron que la mujer ya había estado involucrada en situaciones similares, aunque nunca había sido denunciada formalmente.

Nueva estafa en WhatsApp: así te vacían el homebanking y roban tus datos con imágenes navideñas. (Foto: Archivo)

Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció. Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz”, contó Mónica, una de las tutoras y vocera de las familias damnificadas, en diálogo con Red Ciudadana.

Según explicó, Enríquez había quedado a cargo de la administración del dinero porque “tenía contactos con los servicios y en teoría experiencia en la organización de eventos”. “Lo que no sabíamos —agregó— es que también tenía experiencia estafando gente”.

la-mama-reconocio-que-se-gasto-el-dinero-foto-gentileza-misiones-online-HDAOAJTNIRAEXJ4DYVUOID6HQM

La estafa que se descubrió el día de la fiesta

El escándalo estalló el viernes, apenas horas antes de la recepción. “Desde la escuela me llamaron porque los dueños del salón buscaban a los padres responsables: el evento estaba suspendido”, relató Mónica. En ese momento se enteraron de que la mujer solo había pagado la seña y nunca completó el resto del monto.

Más tarde, la propia acusada admitió que el dinero fue gastado en apuestas en el casino. “La mayoría de los padres llegaba con lo justo a fin de mes y hacía un esfuerzo enorme para pagar. Hubo familias que hasta vendieron cosas para juntar la plata”, lamentó la vocera.

Una carrera contrarreloj para no suspender la recepción

Con la fiesta al borde de la cancelación, las familias se reunieron de urgencia con los dueños del salón y lograron un acuerdo para realizar el evento con un presupuesto mucho más acotado. El costo final fue de $10 millones, que incluyó salón, sonido y decoración.

El catering original quedó descartado y cada familia aportó la comida. “Acordamos que todas las mesas tuvieran la misma cena: empanadas y pizza. La bebida se compró en el salón y así también pudimos cubrir seguridad y otros servicios”, explicó Mónica.

VTZWZV7QKFEMXBMMMNOLHYEVGI
Padres y alumnos lograaron recaudar parte del dinero y los chicos tuvieron su fiesta de egresados.

Padres y alumnos lograron recaudar parte del dinero y los chicos tuvieron su fiesta de egresados.

En medio de la crisis, el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, intervino como garante y se comprometió a cubrir la deuda en caso de que las familias no lograran reunir el dinero necesario.

Tenía antecedentes, pero nadie había denunciado

Romina Enríquez fue denunciada por administración fraudulenta y, tras conocerse el caso, comenzaron a surgir nuevos testimonios. “No eran sumas tan grandes y por eso la gente no hacía la denuncia. Acá somos muy pasivos, muy tranquilos”, sostuvo Mónica.

En las últimas horas, más familias se presentaron en la comisaría para aportar comprobantes y sumarse a la causa penal. La Justicia deberá establecer el monto total de la estafa, que podría superar los $17.800.000 inicialmente reconocidos.

romina-enriquez-fue-denunciada-por-administracion-fraudulenta-foto-telenoche-XDPNHXWQCRHKPGKND75BGFBLWM
Romina Enríquez fue denunciada por administración fraudulenta.

Romina Enríquez fue denunciada por administración fraudulenta.

Más allá del impacto económico, las familias remarcan el daño emocional que provocó la situación. “No es solo la plata, es todo lo que conlleva. Tengo un cansancio mental, físico y emocional impresionante”, concluyó Mónica. “Lo único que pensamos fue en los chicos, porque una recepción no se repite y dejarlos sin eso era muy injusto”.

