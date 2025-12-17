El gesto de Di María que emocionó a todo Rosario: el increíble regalo que le hizo al club donde empezó todo

image

Por qué la donación de Di María tiene un valor especial

Más allá del valor material, el gesto de Di María está atravesado por la memoria y la gratitud. El campeón del mundo eligió una fecha cargada de simbolismo personal para mirar hacia atrás y agradecer a quienes fueron parte de sus primeros pasos. La donación fue realizada con pelotas profesionales de la marca Europarís, y el propio futbolista agradeció especialmente a Ramiro Fabris, uno de los responsables de la empresa, por colaborar con la iniciativa.

El Torito no es solo un club de barrio: es el punto de partida de una de las carreras más exitosas del fútbol argentino. Allí, Di María empezó a soñar con llegar lejos, en un contexto humilde y formativo, donde la pasión y el esfuerzo eran las principales herramientas.

Qué representa El Torito en la historia de Di María

Para el Fideo, El Torito simboliza el origen de todo. Fue el espacio donde aprendió a gambetear, a competir y a creer que era posible llegar al fútbol profesional. Desde ese potrero rosarino, el camino lo llevó a Rosario Central, Europa, la Selección Argentina y a conquistar algunos de los títulos más importantes del fútbol mundial.

El gesto de donar exactamente la misma cantidad de pelotas que permitió su salida en 1995 refleja una memoria intacta y una forma de agradecer sin discursos grandilocuentes. Di María eligió un homenaje simple, directo y cargado de historia, que tuvo un fuerte impacto en la comunidad del club.

Un gesto que conecta pasado y presente

La donación llega en un momento especial de la vida del futbolista, atravesado por balances personales y profesionales. Con una trayectoria consolidada y un legado indiscutido, Di María volvió simbólicamente al lugar donde todo comenzó, cerrando un círculo emocional que conmovió al fútbol argentino.

“Todo sueño empieza así”, fue otra de las frases que dejó el video, y que resume el espíritu del gesto. De El Torito al mundo, y del mundo de regreso a El Torito, Ángel Di María volvió a demostrar que, más allá de los títulos y la gloria, nunca se olvidó de dónde salió.