El gesto de Di María que emocionó a todo Rosario: el increíble regalo que le hizo al club donde empezó todo
El campeón del mundo tuvo un gesto cargado de simbolismo con el Club Atlético El Torito, la institución rosarina donde dio sus primeros pasos como futbolista, y revivió una historia que marcó el inicio de su carrera.
A pocos días de cumplirse 20 años de su debut en Primera División y cuando se aproxima un nuevo aniversario de su llegada a Rosario Central, Ángel Di María volvió a conectarse con sus raíces futboleras. El campeón del mundo con la Selección Argentina protagonizó un gesto que rápidamente se volvió emotivo y simbólico: donó 26 pelotas profesionales al Club Atlético El Torito, la institución de barrio en la que comenzó a forjar su sueño de futbolista.
La cifra no fue casual. Esas 26 pelotas representan el acuerdo que, en 1995, permitió que el joven Ángel dejara El Torito para sumarse a las divisiones infantiles de Rosario Central. En aquel entonces, el pequeño club rosarino pidió ese número de pelotas como condición para liberar al chico que ya mostraba condiciones especiales. Casi tres décadas después, Di María decidió devolver ese gesto con una carga emocional enorme.
El homenaje se conoció a través de un video difundido por la propia institución, donde se ve a las pelotas nuevas listas para empezar a rodar en la misma canchita —mitad césped, mitad tierra— donde el Fideo dio sus primeros toques. “Una pelota no es solo una pelota, puede ser el comienzo de todo”, expresó Di María, sintetizando el significado profundo que tuvo ese objeto en su vida.
Por qué la donación de Di María tiene un valor especial
Más allá del valor material, el gesto de Di María está atravesado por la memoria y la gratitud. El campeón del mundo eligió una fecha cargada de simbolismo personal para mirar hacia atrás y agradecer a quienes fueron parte de sus primeros pasos. La donación fue realizada con pelotas profesionales de la marca Europarís, y el propio futbolista agradeció especialmente a Ramiro Fabris, uno de los responsables de la empresa, por colaborar con la iniciativa.
El Torito no es solo un club de barrio: es el punto de partida de una de las carreras más exitosas del fútbol argentino. Allí, Di María empezó a soñar con llegar lejos, en un contexto humilde y formativo, donde la pasión y el esfuerzo eran las principales herramientas.
Qué representa El Torito en la historia de Di María
Para el Fideo, El Torito simboliza el origen de todo. Fue el espacio donde aprendió a gambetear, a competir y a creer que era posible llegar al fútbol profesional. Desde ese potrero rosarino, el camino lo llevó a Rosario Central, Europa, la Selección Argentina y a conquistar algunos de los títulos más importantes del fútbol mundial.
El gesto de donar exactamente la misma cantidad de pelotas que permitió su salida en 1995 refleja una memoria intacta y una forma de agradecer sin discursos grandilocuentes. Di María eligió un homenaje simple, directo y cargado de historia, que tuvo un fuerte impacto en la comunidad del club.
Un gesto que conecta pasado y presente
La donación llega en un momento especial de la vida del futbolista, atravesado por balances personales y profesionales. Con una trayectoria consolidada y un legado indiscutido, Di María volvió simbólicamente al lugar donde todo comenzó, cerrando un círculo emocional que conmovió al fútbol argentino.
“Todo sueño empieza así”, fue otra de las frases que dejó el video, y que resume el espíritu del gesto. De El Torito al mundo, y del mundo de regreso a El Torito, Ángel Di María volvió a demostrar que, más allá de los títulos y la gloria, nunca se olvidó de dónde salió.