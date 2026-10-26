Así fueron los movimientos del sospechoso del doble femicidio antes y después del crimen en Retiro

A las 00:43, otro dispositivo lo registró en la intersección de Libertad y Arenales, cerca del lugar donde horas después sería asesinada Fernández, de 27 años. Las grabaciones permitieron establecer parte de su recorrido por esa zona antes del crimen.

El seguimiento continuó después de la 1:59, cuando el sospechoso habría salido del lugar del asesinato y comenzó a caminar por Libertad en dirección a Juncal.

Cuatro minutos más tarde, a las 2:03, una cámara lo captó en Cerrito y Juncal. Desde allí habría avanzado a pie por Juncal hacia la avenida 9 de Julio y luego en dirección a Carlos Pellegrini.

Al llegar a Arenales, el hombre habría retrocedido hacia un sector ubicado detrás de la arboleda. Después retomó la marcha por Carlos Pellegrini y dobló por Arenales.

A las 2:05, otro registro lo mostró avanzando hacia Suipacha. Tres minutos después, una cámara privada ubicada a la altura del 1200 de esa calle captó a la distancia a un hombre de características similares que caminaba por Arenales hacia el interior de la plaza General San Martín.

Las imágenes permitieron continuar el seguimiento dentro del espacio verde. A las 2:09, una cámara ubicada sobre Santa Fe al 700 volvió a registrar al sospechoso mientras caminaba por la plaza. Un minuto después, el hombre apareció corriendo.

El último registro de ese tramo del recorrido corresponde a las 2:11, cuando fue captado al cruzar la intersección de Reconquista y la avenida Leandro N. Alem.

La pista del teléfono celular y el hallazgo en el hotel

El análisis de las grabaciones fue complementado con información obtenida de las antenas de telefonía móvil. La triangulación permitió ubicar al sospechoso en las inmediaciones de Teniente General Juan Domingo Perón al 1500, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

El sospechoso llevaba una gorra celeste con detalles blancos en los laterales y el número 46 en verde flúor en la parte delantera. También vestía un buzo gris claro con capucha negra, una inscripción blanca sobre un fondo rojo, pantalón y calzado oscuros. Sobre el brazo izquierdo llevaba apoyada una campera azul.

Con esos elementos, los investigadores avanzaron en la identificación y ubicación del hombre. A las 23, con autorización del fiscal, concretaron la detención de Tabella.

El sospechoso fue detenido durante un operativo conjunto de la Policía de Córdoba y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. (Foto: archivo)

Los dos femicidios bajo investigación

El detenido está acusado por el femicidio de Daniela Villalba, de 29 años, ocurrido en Córdoba, y es investigado por el asesinato de Tatiana Micaela Fernández, de 27, en el barrio porteño de Retiro.

Villalba fue encontrada muerta el 20 de octubre en su departamento del barrio Cofico, en la capital cordobesa. Su cuerpo estaba cubierto con una sábana y presentaba heridas en el cuello y los brazos.

Entre los elementos que contribuyeron al avance de la investigación se encuentra el hallazgo de una valija y una alfombra con manchas de sangre en un contenedor de residuos.

Fernández, en tanto, fue encontrada sin vida el 25 de octubre en un departamento de la calle Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. La joven trabajaba como trabajadora sexual y, de acuerdo con la investigación, había acordado un encuentro con el sospechoso.

Los investigadores detectaron coincidencias entre ambos casos. En los dos hechos, las mujeres habrían pactado encuentros mediante aplicaciones de citas y sus teléfonos celulares no fueron encontrados en los departamentos.

La hermana de Daniela cuestionó la respuesta policial

Tiziana, hermana de Daniela Villalba, contó que la familia se enteró de la muerte de la joven cuando un móvil policial llegó a la casa de su tía. En diálogo con A24, explicó que todavía esperan que se determine si Daniela conocía previamente al acusado.

“Eso es lo que queremos que investigue a ver si había tenido contacto con ella anteriormente. No lo conocemos”, sostuvo al referirse a la posibilidad de que Tabella hubiera tenido algún vínculo previo con su hermana.

También relató que una amiga de Daniela había mantenido contacto con ella el mismo día del crimen y que la joven le había pedido que fuera a su departamento. “Cuando fue ya mi hermana no contestaba”, contó.

Sobre la escena que encontró la amiga, Tiziana describió que Daniela estaba tendida sobre la cama y cubierta con una sábana. Además, remarcó que el departamento se encontraba en buenas condiciones y que no había señales evidentes de un robo.

“Ella estaba tendida en la cama con una sábana. El departamento estaba en excelentes condiciones no se notaba si habían entrado a robar”, recordó.

El impacto al conocer el segundo caso

La hermana de Villalba también se refirió al asesinato de Fernández en Retiro y reconoció que conocer la existencia de una segunda víctima la sorprendió.

“Me dejó en shock porque no pensé que fuera haber otra víctima más. Es un enfermo a la magnitud a donde llego a hacer las cosas que hizo”, expresó.

Tiziana también cuestionó el tiempo que demoró la intervención policial después del crimen de su hermana: “Se tardaron un montón. Yo creo que si la Policía hubiera actuado más rápido no hubiese pasado lo de la chica de Buenos Aires”, afirmó.