Quiénes son los cuatro detenidos en la causa por el ataque con ácido a una joven

Los cuatro acusados de ejecutar un ataque con ácido contra la mujer en la localidad de Pablo Podestá. (Foto: Policía)

La causa está a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N°7 de San Martín, quien intenta establecer quién ejecutó el ataque, quiénes participaron de su planificación y cuál fue el móvil.

Quiénes son los cuatro detenidos por el ataque con ácido a Agustina Rodríguez

Uno de los arrestados es un hombre de 21 años, ex pareja de Agustina Rodríguez. El joven fue quien trasladó a la víctima hasta el hospital después de la agresión. Sin embargo, los investigadores habrían detectado contradicciones entre su declaración y otros elementos incorporados al expediente, por lo que quedó detenido mientras avanza la pesquisa.

Otro de los sospechosos es J. S., de 37 años, identificado como el propietario del Ford Fiesta Kinetic que habría sido utilizado para escapar después del ataque. Según la investigación, ese vehículo era utilizado habitualmente por la ex pareja de la víctima, un dato que quedó bajo análisis de los investigadores.

Los otros dos detenidos son F. I. R., de 38 años, y D. M. G., de 43, propietarios de un pet shop en el que habían trabajado tanto Rodríguez como su exn ovio.

Las declaraciones de los cuatro sospechosos quedaron en la mira debido a las diferencias que los investigadores habrían encontrado entre sus respectivos relatos. Los cuatro habrían dado versiones totalmente contradictorias entre sí y no cierra lo que dijeron.

La misteriosa amenaza que investiga la Justicia

Mientras intenta reconstruir el papel que habría tenido cada uno de los detenidos, la Justicia todavía busca determinar por qué atacaron con ácido a Agustina Rodríguez.

Una de las pistas incorporadas al expediente es una amenaza que habría recibido la ex pareja de la joven pocos días antes de la agresión. “Vamos a hacer c... a tu familia”, decía el mensaje que ahora es analizado como una posible pieza para determinar qué ocurrió y si guarda relación con el posterior ataque contra Rodríguez.

Entre los sospechosos se encuentran su ex pareja. (Foto: redes sociales)

Por el momento, los investigadores no encuadrarían el episodio como un hecho de violencia de género, aunque el móvil continúa siendo una incógnita. La investigación deberá establecer ahora quién fue el hombre que arrojó el líquido corrosivo, si actuó por orden de otra persona y cuál habría sido la participación de cada uno de los cuatro detenidos.

En paralelo, Agustina Rodríguez continúa internada en grave estado en el Hospital Bocalandro, mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias detrás del ataque ocurrido en Pablo Podestá.