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El video del brutal ataque con ácido a una joven de 25 años: la pista que complicó a su ex

Agustina Soledad Rodríguez, de 25 años, sufrió graves quemaduras después de que un hombre le arrojara ácido en la cara, el cuello y el pecho cuando estaba en su casa de Pablo Podestá.

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Cómo fue el ataque a la joven que le tiraron asido en la cara. (Foto: Redes sociales)

Cómo fue el ataque a la joven que le tiraron asido en la cara. (Foto: Redes sociales)

Cuatro hombres fueron detenidos en el marco de la investigación por el brutal ataque contra Agustina Soledad Rodríguez. A la joven de 25 años le arrojaron un líquido ácido en el rostro y otras partes del cuerpo cuando se encontraba en su casa de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero.

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Entre los arrestados se encuentra Faustino Hernán Ramírez, de 21 años y ex pareja de la víctima, quien quedó bajo investigación por su presunta participación en el hecho. El ataque ocurrió el pasado 27 de agosto, en una vivienda ubicada sobre la calle Benito Pérez Galdós al 9100. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, un hombre llegó hasta el domicilio con la excusa de realizar una entrega.

Cuando llamaron a la puerta, Agustina abrió una ventana. En ese momento, el atacante le arrojó el líquido ácido directamente sobre la cara, el cuello y el pecho y escapó rápidamente en un auto. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes se convirtieron en una de las pruebas centrales para intentar reconstruir el recorrido del agresor.

Como consecuencia del ataque, Rodríguez sufrió quemaduras de gravedad en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece bajo asistencia médica. Un dato que posteriormente llamó la atención de los investigadores fue que Ramírez, su ex pareja, fue quien llevó a Agustina al centro de salud luego de la agresión.

El auto que permitió avanzar en la investigación por el ataque a Agustina Rodríguez

Tras el hecho, los investigadores comenzaron a analizar cámaras de seguridad para identificar tanto al hombre que había arrojado la sustancia como al vehículo utilizado para escapar. El relevamiento permitió localizar en Martín Fierro al 8000 un Ford Fiesta Kinetic de características similares al registrado en las imágenes del ataque.

Personal de la Comisaría 9ª de Villa Bosch secuestró el vehículo y en el lugar fueron identificados Juan Sartori, de 37 años y propietario del auto, y Faustino Hernán Ramírez. La ex pareja de Agustina quedó detenida junto con Sartori, inicialmente bajo la sospecha de haber actuado como partícipe necesario.

Los cuatro acusados de ejecutar un ataque con ácido contra la mujer en la localidad de Pablo Podestá. (Foto: Policía)

Los cuatro acusados de ejecutar un ataque con ácido contra la mujer en la localidad de Pablo Podestá. (Foto: Policía)

Según la investigación, Sartori le habría prestado habitualmente el Ford Fiesta a Ramírez. Además, los pesquisas detectaron “incongruencias” en las declaraciones de ambos, circunstancia que profundizó las sospechas en su contra. Los dos quedaron imputados inicialmente por el delito de lesiones graves, mientras continúa la investigación para determinar cómo se planificó el ataque y quién fue el autor material.

Otros dos detenidos y el hallazgo de drogas durante los allanamientos

En paralelo, la Policía realizó otros allanamientos que derivaron en las detenciones de Franco Iván Romano, de 38 años, y Diego Matías González, de 43. Ambos son propietarios de un local de mascotas ubicado en San Martín, donde trabajaban tanto Agustina como su ex pareja. Los investigadores intentan determinar ahora qué vínculo tenían con el ataque y si cumplieron algún rol en el hecho.

Durante los procedimientos realizados en sus viviendas, Romano y González fueron aprehendidos por infracción a la Ley de Drogas después de que los efectivos encontraran estupefacientes y una importante cantidad de dinero en efectivo. Según fuentes de la investigación, fueron secuestrados 15 frascos con marihuana, 31 envoltorios con cocaína y unas 3.000 bolsas pequeñas de nylon presuntamente utilizadas para el fraccionamiento de sustancias.

Los elementos incautados.

Los elementos incautados.

Además, los agentes incautaron nueve teléfonos celulares, una pistola de CO2, dos aerosoles de pintura, USD 2.495 y $851.400. La Justicia analiza ahora los dispositivos secuestrados y el resto de las pruebas reunidas para reconstruir las horas previas y posteriores al ataque.

Qué se sabe del ataque con ácido contra Agustina Rodríguez

La investigación continúa abierta y uno de los principales interrogantes es cuál fue el móvil detrás de la agresión y qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.

Los investigadores también buscan determinar quién fue el hombre que llegó hasta la vivienda de Agustina, utilizó una supuesta entrega como engaño para lograr que se acercara a la ventana y luego le arrojó el líquido que le provocó graves quemaduras. Mientras avanza la causa, la joven de 25 años continúa recibiendo asistencia médica por las lesiones sufridas.

En pocas palabras

  • Agresion con ácido: Joven de 25 años sufrió graves quemaduras al ser atacada con líquido ácido en su casa.
  • Ex pareja detenida: Detuvieron a Faustino Hernán Ramírez, expareja de la víctima, y a otras tres personas por el ataque.
  • Investigación en curso: Se investiga el móvil del brutal ataque y la participación de los detenidos, hallando drogas en allanamientos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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