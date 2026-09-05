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Murió un histórico exintegrante de Los Palmeras: el emotivo mensaje de la banda

La reconocida agrupación santafesina confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales.

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Ricardo “Oveja” Stec

Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, integró la banda entre 1988 y 1992.

Los Palmeras están de luto por la muerte de Ricardo “Oveja” Stec, histórico exintegrante y percusionista de la banda santafesina. La agrupación confirmó la noticia en sus redes sociales y le dedicó un sentido mensaje.

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Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música”, expresaron.

El conjunto santafesino acompañó la publicación con imágenes del músico durante su etapa en la agrupación y cerró: “Que en paz descanses querido amigo Ricardo ‘Oveja’ Stec. Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras”.

Por el momento, no se informó públicamente la causa de su muerte.

Stec integró Los Palmeras entre 1988 y 1992 como tumbadorista. Durante esos años participó en varios discos de la banda, entre ellos Loquito por ti, Sus amigos, Rumor de cumbia, Chiquita pero buena y Boquita azucarada.

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