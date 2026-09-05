Luck Ra habló tras separarse de La Joaqui y soltó una bomba sobre su nueva relación: "Era un gran amigo"

"Para mi es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que mas feliz nos haga", expresó, sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. Allí también hizo hincapié en la importancia de preservar los buenos recuerdos y que ambos deberían poder continuar sus vidas por separado.

Parece que esta novela tiene un nuevo capítulo y, por ahora, todo indica que todavía quedan varias páginas por escribir.

Qué dijo La Joaqui de Luck Ra

La Joaqui volvió a hablar sobre su vida sentimental y sus declaraciones generaron nuevas especulaciones luego de su separación de Luck Ra. Durante una emisión de PLP, el programa de Luzu TV, la cantante de RKT habló sobre los prejuicios que existen alrededor de su música y la manera en que algunos interpretan sus canciones.

“Como hago RKT asumen que te voy a engañar con tu papá, ¿entendés?”, explicó que suele ser señalada por una supuesta tendencia a la infidelidad simplemente por el género musical que representa.

A partir de esa situación, la artista fue más allá y habló de sus propias experiencias amorosas. Allí negó haber engañado a alguna de sus parejas y aseguró que, por el contrario, fue ella quien sufrió situaciones de deslealtad: “Y no. La verdad es que eso no pasa. De hecho, no tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie. ¿Por qué? Porque no me excita la deslealtad ”.

Sus palabras rápidamente fueron relacionadas con su reciente ruptura, aunque la cantante buscó dejar en claro que no quería quedar atrapada en las interpretaciones que pudieran surgir a partir de sus dichos. Por eso, pidió que la dejaran vivir su presente sin sacar conclusiones apresuradas: “Necesito que me dejen vivir. No todos los caminos van a Roma”.