La fuerte confesión de La Joaqui que confirmaría la infidelidad de Luck Ra: "No tuve..."

A partir de ese momento, las redes sociales se hicieron eco de sus palabras y los usuarios comenzaron a elaborar sus propias teorías sobre una posible infidelidad durante su relación con Luck Ra. Los comentarios apuntaron directamente contra el cantante y asociaron la particular frase de La Joaqui con el final de la pareja.

“Entonces el burro sí la engañó”; “Al final del video dice ‘no todos los caminos conducen a Roma’ justamente por Luck Ra” y “¡Mirá lo que hiciste Luck Ra!“, fueron algunas de las reacciones que comenzaron a multiplicarse en las redes.

De esta manera, aunque La Joaqui no mencionó directamente a Luck Ra ni confirmó que su expareja le haya sido infiel, sus declaraciones volvieron a instalar el tema de la separación y alimentaron las especulaciones entre sus seguidores.

Quién sería el nuevo novio de La Joaqui

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena sentimental después de ser vista junto a Tiago PZK en una salida que rápidamente despertó rumores de romance. El encuentro tuvo lugar por la mañana en el Ecoparque de Buenos Aires y hubo un detalle que llamó especialmente la atención: la cantante estaba acompañada por sus dos hijas.

La información fue revelada en Puro Show (eltrece) por Pochi Gossipeame, quien contó que recibió datos sobre el encuentro entre los artistas. “Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”, aseguró.

La aparición se produjo poco después de que la cantante de RKT confirmara su separación de Luck Ra, el pasado 29 de julio. En aquel momento, la cantante había comunicado el final de la relación y explicó que ambos estaban atravesando momentos diferentes en sus vidas, aunque aseguró que la ruptura se produjo “con el mismo amor que nos vimos llegar” y habló de “deseos de un futuro y etapas distintas”.

Según trascendió, La Joaqui y Tiago PZK recorrieron el predio porteño junto a las niñas. Durante la caminata, incluso, una persona que los reconoció se acercó para pedirles una fotografía. De acuerdo con la descripción difundida en el programa, él llevaba una chaqueta oscura y ella vestía un conjunto deportivo blanco.

Pero el detalle que más alimentó las especulaciones ocurrió cuando pasaron por un puesto de souvenirs. Allí, según contó Pochi, Tiago habría tenido un gesto particular con la cantante: “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja”.

El regalo rápidamente fue relacionado en redes sociales con el cuartetero, debido al apodo y las comparaciones que algunos usuarios hacen entre el cantante y el personaje del amigo de Shrek. La situación sumó así un componente inesperado a una supuesta nueva historia de amor.

Ante la repercusión de la información, Frisciotti aseguró contar con elementos que respaldarían el encuentro. “Obvio que tengo pruebas. Una seguidora les sacó una foto y dijo que se los vio re copados juntos. Me gusta esta relación”, sostuvo.

Si bien ambos artistas tienen una relación profesional y han compartido canciones, la panelista señaló que las versiones sobre un posible romance fueron creciendo en las últimas horas. Según contó, algunos usuarios incluso habrían reconocido el interior de la casa de Tiago en publicaciones realizadas por La Joaqui.

“Yo dije ‘son amigos’, pero en redes ya se está hablando de que son pareja. Se ve que ella está subiendo cosas en la casa de él y la gente que conoce esa casa lo identificó”, concluyó Pochi, dejando abierta la posibilidad de que entre los artistas haya algo más que una amistad.