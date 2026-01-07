Video: entró a una comisaría y se prendió fuego

Embed

Según el parte médico, Delmas presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de su cuerpo, con mayor afectación en rostro y tronco. Fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones, y por indicación médica no se realizaron estudios toxicológicos.

En la comisaría, la policía secuestró una mochila con pertenencias de la mujer, una botella con alcohol y el mechero que utilizó.

Las cámaras de seguridad registraron todo el episodio. Las imágenes, junto con los objetos incautados, fueron entregadas a la Justicia, que investiga los motivos que llevaron a la mujer a este comportamiento extremo.

Según los investigadores, Delmas podría haber estado bajo los efectos del alcohol. También se sospecha que su accionar esté vinculado a la detención de su hijo durante el fin de semana.

Este miércoles, los médicos tenían previsto reducir la sedación e intentar retirar la asistencia respiratoria para evaluar la respuesta pulmonar de la paciente.