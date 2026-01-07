Video: entró a una comisaría y se prendió fuego

Conmoción en Misiones. Una mujer de 63 años se prendió fuego este martes por la mañana dentro de la comisaría de Campo Grande.
Por circunstancias que aún se investigan, Laura Ester Delmas ingresó a la dependencia policial rociada en alcohol y encendió un mechero. De inmediato, el fuego se propagó desde su cabeza hacia el tren superior del cuerpo.
“¡No, doña!”, exclamó desesperada la jefa de guardia. Ante la dantesca escena, varios policías acudieron de inmediato y lograron sofocar las llamas lanzándole agua.
Acto seguido, la mujer fue trasladada al Hospital de Campo Grande. Debido a la gravedad de las quemaduras y al compromiso de sus vías respiratorias, fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá. Allí permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica.
Según el parte médico, Delmas presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de su cuerpo, con mayor afectación en rostro y tronco. Fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones, y por indicación médica no se realizaron estudios toxicológicos.
En la comisaría, la policía secuestró una mochila con pertenencias de la mujer, una botella con alcohol y el mechero que utilizó.
Las cámaras de seguridad registraron todo el episodio. Las imágenes, junto con los objetos incautados, fueron entregadas a la Justicia, que investiga los motivos que llevaron a la mujer a este comportamiento extremo.
Según los investigadores, Delmas podría haber estado bajo los efectos del alcohol. También se sospecha que su accionar esté vinculado a la detención de su hijo durante el fin de semana.
Este miércoles, los médicos tenían previsto reducir la sedación e intentar retirar la asistencia respiratoria para evaluar la respuesta pulmonar de la paciente.