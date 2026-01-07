En vivo Radio La Red
Mundo
Mujer
disparos
POLÉMICA

Una mujer murió tras recibir disparos de agentes de Migraciones en Minnesota

El hecho quedó registrado en videos filmados por testigos y generó una fuerte polémica entre el Gobierno federal y las autoridades locales, que desmintieron que la víctima haya intentado atacar a los agentes.

Una mujer murió tras recibir disparos de agentes de Migraciones en Minnesota

Agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos mataron a tiros a una mujer durante un operativo antimigrantes realizado en la ciudad de Minneapolis. El hecho quedó registrado en varios videos grabados por testigos y desató una fuerte polémica entre las autoridades locales y el Gobierno federal.

La víctima tenía 37 años y murió tras recibir disparos de efectivos de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en el barrio residencial de Powderhorn, al sur del centro de la ciudad. Según la versión inicial de las autoridades federales, la mujer habría intentado embestir con su camioneta a los agentes que participaban del operativo. Sin embargo, esa explicación fue cuestionada por testigos, por el jefe de la Policía local y por el propio alcalde.

Embed

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, aseguró que no hay indicios de que la mujer fuera objetivo de ningún procedimiento ni de que formara parte de una investigación. Además, señaló que se trataba de una mujer blanca, de mediana edad, y que no estaba vinculada con el operativo antimigrantes. En el mismo sentido, la senadora demócrata Tina Smith afirmó que, “aparentemente”, la víctima era ciudadana estadounidense.

El episodio ocurrió a pocas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a poco más de un kilómetro del lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020, un antecedente que volvió a cargar de tensión el clima social.

Las imágenes que circulan muestran la llegada de varios agentes federales a la zona. En uno de los videos se observa una camioneta bordó detenida en diagonal, bloqueando parcialmente la calle. De manera repentina, el vehículo retrocede y avanza. Fuera de cuadro se escuchan varios disparos. Luego se ve a un agente con el arma extendida, ubicado junto al lado de la conductora, mientras la camioneta continúa su marcha y termina chocando contra un auto estacionado.

Embed

Otro registro, filmado desde atrás del vehículo, muestra a un agente intentando abrir la puerta de la conductora. La mujer se resiste y acelera para escapar del control. En esa secuencia se ve con claridad a otro efectivo, ubicado unos metros más adelante, sacar su arma, apuntar y disparar al menos dos veces contra la conductora.

Tras los disparos, se escuchan gritos de los testigos. “¿Qué carajo pasó?” y “¿por qué la mataste?” son algunas de las frases que se oyen mientras varias personas continúan grabando la escena con sus teléfonos.

La polémica entre las mismas autoridades

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la subsecretaria Tricia McLaughlin sostuvo que la mujer era “una alborotadora violenta” que utilizó su vehículo “como un arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos". En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como “un acto de terrorismo doméstico” y aseguró que los efectivos actuaron en "defensa propia".

Esa versión, fue rechazada de plano por las autoridades de Minneapolis. O’Hara afirmó que "no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley". "Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país", indicó.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, fue aún más contundente. Calificó la actuación de ICE como “irresponsable” y exigió que la agencia federal abandone Minneapolis. “Váyanse a la mierda, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí”, lanzó el intendente durante una declaración pública.

Frey aseguró que el accionar de ICE genera más inseguridad y violencia. "Su excusa para permanecer en la ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario. Hay gente herida, familias apartadas. Vecinos de larga data, que han contribuido a la ciudad y su cultura, están siendo aterrorizados y ahora tenemos una muerte", sostuvo Frey.

Los operativos de ICE en Minneapolis se intensificaron en los últimos días y ya dejaron más de mil personas detenidas, entre ellas migrantes de Ecuador, México y El Salvador. El lunes, la agencia arrestó a unas 150 personas en un solo día, en lo que fue el mayor operativo antimigrantes registrado en la ciudad en lo que va de 2026.

