Una mujer murió tras recibir disparos de agentes de Migraciones en Minnesota

Las imágenes que circulan muestran la llegada de varios agentes federales a la zona. En uno de los videos se observa una camioneta bordó detenida en diagonal, bloqueando parcialmente la calle. De manera repentina, el vehículo retrocede y avanza. Fuera de cuadro se escuchan varios disparos. Luego se ve a un agente con el arma extendida, ubicado junto al lado de la conductora, mientras la camioneta continúa su marcha y termina chocando contra un auto estacionado.

Embed

Otro registro, filmado desde atrás del vehículo, muestra a un agente intentando abrir la puerta de la conductora. La mujer se resiste y acelera para escapar del control. En esa secuencia se ve con claridad a otro efectivo, ubicado unos metros más adelante, sacar su arma, apuntar y disparar al menos dos veces contra la conductora.

Tras los disparos, se escuchan gritos de los testigos. “¿Qué carajo pasó?” y “¿por qué la mataste?” son algunas de las frases que se oyen mientras varias personas continúan grabando la escena con sus teléfonos.

La polémica entre las mismas autoridades

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la subsecretaria Tricia McLaughlin sostuvo que la mujer era “una alborotadora violenta” que utilizó su vehículo “como un arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos". En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como “un acto de terrorismo doméstico” y aseguró que los efectivos actuaron en "defensa propia".

Esa versión, fue rechazada de plano por las autoridades de Minneapolis. O’Hara afirmó que "no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley". "Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país", indicó.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, fue aún más contundente. Calificó la actuación de ICE como “irresponsable” y exigió que la agencia federal abandone Minneapolis. “Váyanse a la mierda, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí”, lanzó el intendente durante una declaración pública.

Frey aseguró que el accionar de ICE genera más inseguridad y violencia. "Su excusa para permanecer en la ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario. Hay gente herida, familias apartadas. Vecinos de larga data, que han contribuido a la ciudad y su cultura, están siendo aterrorizados y ahora tenemos una muerte", sostuvo Frey.

Los operativos de ICE en Minneapolis se intensificaron en los últimos días y ya dejaron más de mil personas detenidas, entre ellas migrantes de Ecuador, México y El Salvador. El lunes, la agencia arrestó a unas 150 personas en un solo día, en lo que fue el mayor operativo antimigrantes registrado en la ciudad en lo que va de 2026.