"Reventado": el impactante testimonio del médico atacado brutalmente por un trapito en Flores

En ese sentido, Alejandro dijo: "Yo venía de donar sangre en el Garrahan y pasamos a comprar en una tienda con mi mujer. El trapito me pide de muy mala manera 'me tenés que pagar, dame 5.000 o te rompo todo' y después agarró una madera muy grande. Cuando vea que se venía para el auto me bajé porque me imaginé que adentro iba a ser peor".

"Se dio una pelea, un forcejo. Mi esposa volvió corriendo y llamó la policía", recordó el médico.

violencia trapito.jpg

En ese marco, Brenda, la esposa del médico, quien también estuvo presente en la pelea, relató: "Fue terrible, vi como lo tenían reventado en la calle. Mi instinto me hizo ir corriendo y pedir ayuda, lo abracé para que dejen de pegarle, hasta que una señora se metió".

"Yo quería correrlo a la vereda y sacarlo para que me ayuden", completó la mujer en diálogo con Radio Mitre.

Y cerró: "Los vecinos del barrio nos tendieron una mano, fueron muy amables".

El violento ataque de un trapito a un médico en Flores

El brutal episodio ocurrió este sábado por la mañana en el barrio porteño de Flores, en Helguera 177, casi esquina Bacacay, cuando el hombre estacionó en la puerta de un local mientras esperaba a su esposa.

El ataque dejó a Alejandro con heridas graves en el rostro, el brazo izquierdo y cortes en distintas partes del cuerpo por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Álvarez, donde recibió atención médica antes de regresar a su hogar.