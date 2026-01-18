A once años de la muerte de Nisman siguen sin identificar a los responsables

hijas de nisman.jpg Las hijas del Fiscal Alberto Nisman. (Foto: archivo)

Según el requerimiento del fiscal Eduardo Taiano las pruebas que debían haberse preservado fueron destruidas o alteradas, lo que impactó de manera directa en el curso de la investigación. La indagatoria estaba prevista para el 15 de diciembre pasado pero la defensa de Fein logró una postergación para el próximo 24 de febrero.

Por las irregularidades en la pesquisa también está imputado el exviceministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien apuntó contra Fein por el descontrol en el procedimiento en el departamento en Puerto Madero.

Desde la noche fatídica, la causa Nisman está compuesta por al menos 9 expedientes conexos que suman más de 20 mil fojas en medio de grandes dificultades para determinar la identidad de los autores.

Los únicos procesados hasta ahora son Diego Ángel Lagomarsino por homicidio en carácter de partícipe necesario; y los custodios Rubén Fabián Benítez, Luis Ismael Miño, Armando Niz y Néstor Oscar Durán por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La hipótesis del crimen

Para la fiscalía hay elementos suficientes para afirmar que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio motivado en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con sus cuestionamientos al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán.

El MPF está convencido que se trató de un crimen porque a través del análisis de la prueba que elaboró una Junta de peritos se corroboró que existió la participación activa de terceras personas que ingresaron a la vivienda y, luego de reducir a la víctima, la trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal.

Según esta hipótesis, con la intención de simular un suicidio, obligaron a Nisman a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015.

También se verificó que como parte del supuesto plan criminal fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un “arma amiga”, en referencia a la pistola registrada a nombre de su antiguo colaborador Diego Lagomarsino.

Acerca del móvil se afianza la teoría de que Nisman analizó la responsabilidad de las máximas autoridades de la República Islámica de Irán en la ejecución del atentado a la AMIA, quienes encomendaron su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah.

En enero del 2014, Nisman formuló una denuncia penal contra la entonces presidenta de la Nación Cristina Kirchner y parte de su gabinete por el presunto encubrimiento de los autores que perpetraron el ataque terrorista. Los acusó de negociar el Memorándum con Irán (que ya había anulado la justicia) para garantizar la impunidad de los sospechosos haciendo caer las alertas de INTERPOL.

Con ese corolario, después de once años no hay condenados ni por la muerte del fiscal, ni por atentado a la AMIA, ni por el Memorándum.

La causa AMIA está encaminada a resolverse con un juicio en ausencia autorizado por el juez Daniel Rafecas a pedido del actual titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso. Los diez acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

En cuanto al juicio por el Memorándum con Irán, durante el 2026 el Tribunal Oral Federal 8 debería fijar la fecha de inicio. Este proceso se inició con la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, el exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el exsecretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, y otros exfuncionarios.

Fiscal Alberto Nisman Caso Nisman

Archivos desclasificados

Hace un año el gobierno nacional le envió a la justicia los archivos secretos de los servicios de Inteligencia relacionados con la investigación del atentado terrorista contra la AMIA y la actuación de Alberto Nisman.

Con este material, el fiscal Taiano inició una ronda de testimoniales a más de 300 espías para evaluar si en la simulación del suicidio colaboró un supuesta “SIDE paralela”.

El análisis de las antenas de celular permitió detectar que varios agentes de inteligencia tenían sus teléfonos activados en las cercanías del departamento de Nisman en las Torres Le Parc el domingo 18 de enero de 2015.