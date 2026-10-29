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Qué dijeron Yanina Latorre y Ángel de Brito sobre la continuidad de sus programas

Después de que todo el país hablara de Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y la continuidad de Intrusos, este jueves las miradas se posaron sobre el futuro de SQP y LAM en América TV. Yanina Latorre se refirió al tema en su programa y Ángel de Brito hizo un posteo en Instagram.

29 oct 2026, 20:46
Qué dijeron Yanina Latorre y Ángel de Brito sobre la continuidad de sus programas

Qué dijeron Yanina Latorre y Ángel de Brito sobre la continuidad de sus programas

Qué dijeron Yanina Latorre y Ángel de Brito sobre la continuidad de sus programas

Qué dijeron Yanina Latorre y Ángel de Brito sobre la continuidad de sus programas

La continuidad de los programas de espectáculos de América TV quedó en el centro de atención de todo el país. Después de una jornada marcada por las versiones sobre Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el futuro de Intrusos y que el canal les confirmara a ambos que seguirán en la pantalla durante el 2027, ahora la atención se trasladó a Yanina Latorre y Ángel de Brito, en medio de los comentarios sobre qué pasará con SQP y LAM.

En ese contexto, ambos se expresaron desde sus respectivos espacios: mientras De Brito compartió una publicación en su cuenta de Instagram, Latorre abordó el tema al aire de SQP, el ciclo que conduce por América.

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El miércoles 28 de octubre, Grupo Octubre anunció la adquisición del 100 por ciento del paquete accionario de Mandarina Contenidos, la productora fundada por Mariano Chihade. Como parte de esta operación, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve.

En medio de las consultas sobre su futuro laboral, Yanina se refirió este jueves a este tema en su programa de espectáculos. La conductora explicó que recibió numerosos mensajes y llamados, pero remarcó que ella por ahora se tomará un tiempo para ver qué desición toma mientras sigue en la pantalla de América con su ciclo.

“Está todo el mundo llamándome, agradezco. Hay muchas cosas que se están diciendo que son muchas pavadas. Esto es una negociación que está entre canales, entre empresarios que excede a nosotros”, expresó.

Luego, la conductora recordó cómo se enteró de la noticia y aclaró que, por ahora, no tomó una decisión sobre sus próximos pasos profesionales. “Ayer mientras hacemos el programa, nos desayunamos con que Mandarina se vendía a El Nueve y todo el mundo me está preguntando qué voy a hacer. Chicos, yo me voy a tomar un tiempo, voy a seguir con mi trabajo, porque yo estoy acá en Salvese quien pueda en América TV y en la radio y voy a esperar”, sostuvo.

“Estoy escuchando ofertas, tengo ofertas, cosa que agradezco, y me voy a tomar mi tiempo para pensar y qué es lo mejor para mi equipo de producción, mi panel y la que les habla porque esto va a seguir todos juntos donde sea en algún lugar. Eso quería decir porque quiero ser honesta", manifestó.

Qué dijo Ángel de Brito sobre el futuro de LAM

Por su parte, Ángel de Brito, quien se encuentra de vacaciones, eligió responder a través de sus redes sociales. El conductor agradeció los mensajes que recibió y adelantó que hablará con más detalle cuando regrese a LAM el próximo mes.

En otra parte de su mensaje, De Brito cuestionó algunas de las versiones que circularon tras conocerse la operación. “También decirle que están inventando muchas pavadas. Lo demás es fruta”, cerró de manera contundente.

     

 

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