Qué dijeron Yanina Latorre y Ángel de Brito sobre la continuidad de sus programas

“Está todo el mundo llamándome, agradezco. Hay muchas cosas que se están diciendo que son muchas pavadas. Esto es una negociación que está entre canales, entre empresarios que excede a nosotros”, expresó.

Luego, la conductora recordó cómo se enteró de la noticia y aclaró que, por ahora, no tomó una decisión sobre sus próximos pasos profesionales. “Ayer mientras hacemos el programa, nos desayunamos con que Mandarina se vendía a El Nueve y todo el mundo me está preguntando qué voy a hacer. Chicos, yo me voy a tomar un tiempo, voy a seguir con mi trabajo, porque yo estoy acá en Salvese quien pueda en América TV y en la radio y voy a esperar”, sostuvo.

“Estoy escuchando ofertas, tengo ofertas, cosa que agradezco, y me voy a tomar mi tiempo para pensar y qué es lo mejor para mi equipo de producción, mi panel y la que les habla porque esto va a seguir todos juntos donde sea en algún lugar. Eso quería decir porque quiero ser honesta", manifestó.

Qué dijo Ángel de Brito sobre el futuro de LAM

Por su parte, Ángel de Brito, quien se encuentra de vacaciones, eligió responder a través de sus redes sociales. El conductor agradeció los mensajes que recibió y adelantó que hablará con más detalle cuando regrese a LAM el próximo mes.

En otra parte de su mensaje, De Brito cuestionó algunas de las versiones que circularon tras conocerse la operación. “También decirle que están inventando muchas pavadas. Lo demás es fruta”, cerró de manera contundente.