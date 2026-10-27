Se supo a qué otra provincia pensaba viajar el sospechoso de los crímenes de Córdoba y Retiro

En paralelo, la Fiscalía cordobesa trabaja para conseguir que el sospechoso comparezca ante la Justicia provincial. El pedido de extradición está en preparación y deberá ser evaluado por el juzgado interviniente de la Ciudad de Buenos Aires y si el procedimiento se extiende, las autoridades no descartan solicitar que Tabella preste declaración mediante una videoconferencia.

El crimen de Daniela Villalba en Córdoba

Daniela Villalba tenía 29 años y vivía en un departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. Su cuerpo fue encontrado el martes 20 de octubre, después de que una amiga se comunicara con la Policía porque no lograba contactarla.

A partir del hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de la víctima y a analizar los movimientos registrados en las inmediaciones de su vivienda. Dos elementos resultaron especialmente relevantes para orientar la pesquisa: una valija con manchas de sangre que habría sido abandonada en un contenedor de basura y las grabaciones de cámaras de seguridad del barrio.

Los registros permitieron identificar a Iván Renato Tabella como principal sospechoso y seguir parte de su recorrido por la zona. Una de las imágenes lo muestra caminando por la calle Jujuy a la 1.49 de la madrugada, en un horario cercano al momento en el que se habría cometido el crimen.

El video fue recuperado por vecinos que revisaron sus sistemas de vigilancia después de conocer el asesinato. La Fiscalía intenta determinar qué hizo el acusado durante esas horas y si los objetos encontrados permiten reconstruir la secuencia del homicidio.

Otro de los elementos incorporados a la investigación es una publicación realizada desde la cuenta de Facebook de Tabella. El 22 de octubre, a las 9.13, el sospechoso puso a la venta una bicicleta por $1.500.000, según la información reunida en la causa.

El sospechoso de los crímenes en Córdoba y Retiro. (Foto: Policía)

El aviso apareció después del asesinato de Daniela Villalba y antes de que el hombre fuera detenido en Buenos Aires. Los investigadores buscan establecer si esa publicación tiene alguna relación con sus movimientos posteriores al crimen y con el viaje que habría realizado desde Córdoba.

El asesinato de Tatiana Micaela Fernández en Retiro

La detención de Tabella también está vinculada con la investigación por el asesinato de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un departamento de la calle Libertad, en el barrio porteño de Retiro. De acuerdo con los datos reunidos por los investigadores, la joven era trabajadora sexual y había acordado un encuentro con el sospechoso en ese inmueble.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron la salida de un hombre que posteriormente fue relacionado con el acusado por el crimen de Daniela Villalba. Ese registro permitió avanzar sobre una posible conexión entre ambos expedientes y contribuyó a localizar al sospechoso en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió dentro del departamento y reconstruir los movimientos del acusado antes y después del encuentro con Tatiana.

Qué similitudes encontraron entre los asesinatos

Las investigaciones desarrolladas en Córdoba y Buenos Aires presentan una serie de coincidencias que ahora son analizadas por las autoridades judiciales.

Entre los puntos que despertaron la atención de los investigadores aparecen:

Encuentros acordados mediante aplicaciones de citas: las dos víctimas habrían coordinado encuentros a través de estas plataformas.

Los teléfonos celulares: los dispositivos de ambas mujeres no fueron encontrados.

Las cámaras de seguridad: los registros de vigilancia permitieron identificar movimientos atribuidos al mismo sospechoso.

La cercanía temporal: los dos crímenes ocurrieron durante octubre, antes de la detención de Tabella.

Estas coincidencias forman parte de las líneas de investigación, aunque todavía resta determinar si existe una relación directa entre la mecánica de ambos homicidios. Por el momento, las autoridades buscan completar la reconstrucción de los hechos mediante las pruebas reunidas en cada expediente.

Qué puede pasar con Iván Renato Tabella tras su detención

La situación judicial de Iván Renato Tabella depende ahora de las actuaciones que se desarrollan en dos jurisdicciones. En Córdoba, la Fiscalía busca que el acusado declare por el asesinato de Daniela Villalba. Para eso, prepara una solicitud formal de extradición que deberá ser resuelta por la Justicia porteña.

En caso de que el traslado no pueda concretarse rápidamente, los investigadores evalúan la alternativa de recibir su declaración a distancia. Al mismo tiempo, continúa la investigación por la muerte de Tatiana Micaela Fernández en Retiro.

El pasaje a Salta, la venta de la bicicleta y las imágenes de las cámaras de seguridad son algunos de los elementos que podrían ayudar a establecer qué hizo Tabella durante los días que separaron ambos crímenes.