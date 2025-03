Robo y asesinato en Villa Luzuriaga: así fue la noche de terror que sufrió una jubilada

Raúl, el yerno de la víctima, relató cómo descubrieron el crimen tras no poder contactarla como era habitual.

"Mi esposa la llama todas las mañanas, todos los días, para ver cómo está, ya que vive sola, no quería vivir con nosotros, quería vivir en su casa. No contestó. Hacia al mediodía nos mandó un mensaje una amiga de ella, preocupada porque no atendía. Como no contestaba, vinimos. Encontramos la puerta de entrada entreabierta. Mi esposa la llamó varias veces y cuando miro por la puerta vi cosas en el piso", explicó.

"Ella estaba en la cama, tenía signos de lucha. Tenía la ropa rota. Es una pena porque le sacaron algún ahorro, electrodomésticos", detalló.

Consultado sobre la posibilidad de que el ataque haya sido por un "entregador", Raúl opinó: "Es una posibilidad de las tantas que se están investigando. Saltaron tres personas que tenían la información de que estaba sola. La casa estaba toda revuelta, recorrieron todos los ambientes y estuvieron aproximadamente una hora y pico. Fue entre las 5 y 6 de la mañana. Nadie vio nada".

Finalmente, habló de la mujer asesinada: "Era una persona ermitaña, no tenía vínculo con sus vecinos. No era una persona que saliera habitualmente".