Un joven fue drogado y "crucificado" a un árbol durante una fiesta de egresados en Rosario

Fue drogado y crucificado durante una fiesta: ¿qué se sabe del hecho?

“Fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el Fernet que estaban tomando. Tomó dos tragos. Se empezó a sentir mal y dio la vuelta por atrás de La Siberia”, contó la joven sobre el inicio del episodio.

Según explicó, unas horas antes habían asistido juntos al festejo de egresados en la Ciudad Universitaria de Rosario. "Yo no lo encontraba. Me crucé con un amigo y empecé a pedir ayuda. Nos intentamos comunicar, pero no nos daba señales de nada", explicó. "Creí que había salido, que le había pasado otra cosa. Llegué a casa y no estaba. Llegó a las 6.30 y me dijo: 'Gordita, me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol'", agregó.

joven crucificado.jpg

Luego, Karen se enteró que, al sentirse mal, su novio "le dio casi todas sus cosas a un amigo, quien las puso en una mochila" y se quedó "con algo de plata" encima. Tras esto, reveló que unos desconocidos le robaron el dinero que portaba y lo colgaron a un árbol.

Como resultado del episodio, el joven sufrió drogado de moretones en los brazos, causados por las cuerdas con los que fue atado. Por su parte, el rector Franco Bartolacci impulsó un sumario para determinar la eventual responsabilidad de la institución frente a lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes.

https://twitter.com/fbartolacci/status/1472996048784146434 Ante graves hechos denunciados en el marco de la bajada organizada por estudiantes el pasado viernes en inmediaciones de la Facultad de Arquitectura, he dispuesto la apertura de sumario para establecer responsabilidades y las sanciones correspondientes. pic.twitter.com/rviU9b9j9Z — Franco Bartolacci (@fbartolacci) December 20, 2021

“Ante graves hechos denunciados en el marco de la bajada organizada por estudiantes el pasado viernes en inmediaciones de la Facultad de Arquitectura, he dispuesto la apertura de sumario para establecer responsabilidades y las sanciones correspondientes”, comunicó Bartolacci a través de sus redes sociales.

El rector contó, además, que se comunicó telefónicamente con el muchacho para ponerse “a disposición y solicitarle la información necesaria para el inicio del sumario en curso”. Además, pidió que “quienes puedan aportar información sobre lo sucedido se contacten con el área jurídica de la UNR de manera de poder sumar esos datos a la investigación sumaria que determinará las responsabilidades”.