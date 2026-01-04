Salió a buscar a su hijo a lo de un amigo y vivió una pesadilla: "No, por favor"

La mujer fue sorprendida sin posibilidad de reacción y comenzó a gritar desesperadamente mientras los ladrones la amenazaban y le apuntaban a la cabeza para obligarla a descender.

“¡No, por favor, no!”, se escucha gritar a la víctima en medio del forcejeo. Los delincuentes actuaron con extrema violencia y rapidez, una modalidad que, según los vecinos, se repite con frecuencia en la zona.

En medio de la escena, una vecina que presenció el ataque desde la vereda intentó intervenir de manera desesperada y les arrojó una zapatilla con la intención de ahuyentarlos.

Tras obligar a la mujer a bajar, los delincuentes se subieron al vehículo y escaparon a toda velocidad. En pocos segundos, desaparecieron del lugar sin que nadie pudiera detenerlos. El auto aún no fue recuperado y, hasta el momento, no hay detenidos.

Robo y violencia

La víctima sufrió una fuerte crisis nerviosa tras el asalto y debió ser asistida por vecinos que se acercaron a contenerla. Si bien no sufrió heridas físicas, quedó en estado de shock por la violencia del episodio, ocurrido en un momento de extrema vulnerabilidad: estaba sola y esperando a su hijo.

La investigación quedó en manos de las autoridades locales, que ya analizan las cámaras de seguridad del barrio para intentar identificar a los autores del robo. Los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del asalto, y no descartan que se trate de una banda que ya haya actuado en otros hechos similares.