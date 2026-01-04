En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Quilmes
Robo
Conurbano

Salió a buscar a su hijo a lo de un amigo y vivió una pesadilla: "No, por favor"

La víctima vivió un momento de terror cuando delincuentes la abordaron mientras buscaba a su hijo y escaparon con su vehículo.

roboSalió a buscar a su hijo a lo de un amigo y vivió una pesadilla: No

roboSalió a buscar a su hijo a lo de un amigo y vivió una pesadilla: "No, por favor"
Leé también Quilmes: desesperada búsqueda de un joven que se arrojó al río y desapareció
quilmes: desesperada busqueda de un joven que se arrojo al rio y desaparecio

El robo ocurrió a plena luz del día, a metros de una escuela, y quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron la secuencia completa del ataque.

Embed

El hecho se produjo sobre la calle 845, a pocos metros de la Avenida Provincial, en una zona residencial donde el movimiento de vecinos es constante. La víctima había llegado al lugar a bordo de su Renault Kangoo y aguardaba con el vehículo encendido, mientras su hijo se despedía dentro de la vivienda. En ese contexto, cuatro jóvenes que caminaban por la cuadra observaron la situación y decidieron actuar.

Las imágenes muestran cómo los sospechosos avanzan en fila por la vereda hasta quedar a pocos metros del auto. En cuestión de segundos, rodearon el vehículo y al menos dos de ellos exhibieron armas de fuego.

La mujer fue sorprendida sin posibilidad de reacción y comenzó a gritar desesperadamente mientras los ladrones la amenazaban y le apuntaban a la cabeza para obligarla a descender.

“¡No, por favor, no!”, se escucha gritar a la víctima en medio del forcejeo. Los delincuentes actuaron con extrema violencia y rapidez, una modalidad que, según los vecinos, se repite con frecuencia en la zona.

En medio de la escena, una vecina que presenció el ataque desde la vereda intentó intervenir de manera desesperada y les arrojó una zapatilla con la intención de ahuyentarlos.

Tras obligar a la mujer a bajar, los delincuentes se subieron al vehículo y escaparon a toda velocidad. En pocos segundos, desaparecieron del lugar sin que nadie pudiera detenerlos. El auto aún no fue recuperado y, hasta el momento, no hay detenidos.

Robo y violencia

La víctima sufrió una fuerte crisis nerviosa tras el asalto y debió ser asistida por vecinos que se acercaron a contenerla. Si bien no sufrió heridas físicas, quedó en estado de shock por la violencia del episodio, ocurrido en un momento de extrema vulnerabilidad: estaba sola y esperando a su hijo.

La investigación quedó en manos de las autoridades locales, que ya analizan las cámaras de seguridad del barrio para intentar identificar a los autores del robo. Los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del asalto, y no descartan que se trate de una banda que ya haya actuado en otros hechos similares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Quilmes Robo
Notas relacionadas
Video: así fue cómo el policía mató a dos motochorros que quisieron robarle
Horror en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta y hay investigación judicial
Una salvaje pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo terminó de la peor manera

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar