Impresionante: así cayó el prófugo más buscado por el doble femicidio que estremece al país

Laurta fue esposado en el acto y, poco después, se descompensó. Por protocolo, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permanecía bajo custodia policial al cierre de esta edición.

Nene rescatado de su padre tras el doble femicidio El nene rescatado, Pedro Laurta, con una oficial de Policía.

De Córdoba a Entre Ríos: la ruta de la huida de Pablo Laurta

La trama criminal que comenzó en el barrio Villa Serrana, al norte de la capital cordobesa, derivó en una caza policial que abarcó tres provincias. La clave estuvo en la cooperación entre las fuerzas de Córdoba, Entre Ríos y la Policía Federal, que lograron reconstruir el recorrido de Laurta gracias a tres hallazgos decisivos:

El remisero desaparecido. La familia de Martín Sebastián Palacios (49) , chofer de una aplicación en Concordia, denunció su desaparición luego de que tomara un viaje con un pasajero rumbo a Córdoba.

El auto incendiado. El vehículo del chofer, un Toyota Corolla blanco, fue hallado completamente calcinado en Villa Retiro , cerca del lugar del doble crimen.

El rastreo del teléfono. Los peritos detectaron actividad reciente del celular de Laurta en la zona de Gualeguaychú, lo que permitió montar un operativo cerrojo.

Fue así como, al mediodía del domingo, dos policías vestidos de civil ingresaron al Hotel Berlín haciéndose pasar por turistas. Lo encontraron solo con su hijo, sin documentación, y con un bolso que contenía ropa, dinero y un pasaje con destino final a Uruguay.

Martín Sebastián Palacios Investigan el vínculo de Pablo Laurta con la desaparición del remisero Martín Palacios, cuyo vehículo apareció incendiado.

El crimen que sacudió a Córdoba: el femicidio de Luna y Mariel

El sábado por la mañana, Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54), fueron halladas sin vida en su casa de la calle San Pedro de Toyos, en Villa Rivera Indarte. Ambas habían sido asesinadas a balazos. Según la autopsia preliminar, Luna recibió tres disparos y su madre, dos impactos mientras intentaba defenderla.

La escena fue devastadora: muebles rotos, vidrios esparcidos y señales de una violenta pelea. El cuerpo de Luna fue hallado en el living, mientras que el de su madre apareció en el pasillo que conduce a las habitaciones.

La pistola utilizada, una 9 milímetros registrada en Uruguay, fue encontrada a pocos metros del domicilio.

Vecinos declararon que escucharon gritos y disparos alrededor de las 8:30. Uno de ellos alcanzó a ver a un hombre que huía con un niño en brazos y se subía a un taxi. Esa pista permitió activar de inmediato la Alerta Sofía, el protocolo nacional de emergencia para localizar a menores desaparecidos.

Luna Giardina, una historia marcada por la violencia

luna

El caso tiene antecedentes de violencia de género documentados. En 2021, Luna huyó de Uruguay con su hijo Pedro, luego de que Laurta intentara estrangularla en su vivienda.

La justicia uruguaya había dictado restricciones de acercamiento, pero el acusado logró localizarla en Córdoba meses atrás. A pesar de contar con botón antipánico, Luna no alcanzó a activarlo el día del ataque.

En Córdoba, la joven había reconstruido su vida: estudiaba Agronomía, tejía productos que vendía por redes sociales bajo la marca Tejidos de la Luna y compartía casa con su madre, quien la ayudaba en la crianza del niño.

Una amiga la describió como “una mujer luminosa, luchadora, que hizo todo por proteger a su hijo”. Ese hijo que, tras dos días de búsqueda desesperada, fue encontrado con vida.

Los lazos de Pablo Laurta con otros crímenes

Femicidio, auto, detenido, nene Córdoba El uruguayo Pablo Laurta está acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba.

La investigación ahora apunta a conectar la fuga de Laurta con otros dos hechos graves ocurridos en los mismos días:

La desaparición del remisero Martín Palacios , cuyo vehículo apareció incendiado.

El incendio mortal en una iglesia evangélica del barrio Villa Serrana, donde dos niñas uruguayas murieron calcinadas.

Laurta era miembro activo de la congregación “Nuevo Amanecer con Jesús”, que celebraba su 31º aniversario justo ese fin de semana. Según las autoridades, asistió al evento religioso pocas horas antes del doble femicidio, lo que refuerza la hipótesis de que usó la celebración para preparar su huida.

La coincidencia temporal entre su paso por el templo, el incendio posterior y los asesinatos mantiene una línea de investigación abierta, aunque por el momento no se han hallado pruebas que lo vinculen directamente con el siniestro.

Pablo Laurta

Operativo internacional y reacción política

Tras confirmarse el doble femicidio, la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del 2° Turno, a cargo de la doctora Eugenia Pérez Moreno, activó la Alerta Sofía y emitió un pedido de captura internacional a Interpol.

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió la foto del menor en todas las plataformas digitales, mientras que la Policía de Uruguay fue alertada ante una posible fuga a ese país.

El ministro cordobés Juan Pablo Quinteros confirmó que “en todo momento hubo comunicación directa con el ministro entrerriano Néstor Roncaglia, lo que permitió actuar con rapidez”.

Agregó que el operativo se planeó con “el máximo cuidado, para evitar poner en riesgo la vida del niño ante la posibilidad de que su padre siguiera armado”.

Qué sigue en la investigación

Laurta será imputado formalmente por doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (figura de femicidio), además de sustracción de menor y presunta privación ilegítima de la libertad.

Los investigadores también analizan si existió ayuda logística en su huida. Creen que una red de contactos en Entre Ríos y Uruguay podría haber colaborado con el traslado y ocultamiento del prófugo.

Por su parte, el pequeño Pedro quedó bajo custodia del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Niñez, mientras se evalúa la designación de un tutor temporal hasta que la familia materna pueda hacerse cargo.