El misterioso regalo de San Valentín que mostró Wanda Nara en medio de los rumores de reconciliación con Migueles
Wanda Nara encendió las redes antes del San Valentín de Mauro Icardi y la China Suárez, al mostrar un misterioso regalo desde su casa en Nordelta.
14 feb 2026, 18:47
Antes de que la China Suárez y Mauro Icardi encendieran las redes con su romántico posteo de San Valentín y el lujoso regalo que él le hizo -una exclusiva cartera Louis Vuitton-, Wanda Nara ya había dado que hablar con una publicación misteriosa.
La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus historias de Instagram una imagen tomada en la habitación de su casa de Nordelta, con vista al lago. En la foto se aprecia parte de la cama y, en primer plano, dos bolsas de la marca de lujo Bulgari.
El detalle no pasó inadvertido: ¿se trató de un obsequio de Martín Migueles o simplemente de una puesta en escena? La duda quedó instalada, sobre todo porque la publicación coincidió con los posteos románticos de su ex y la actriz.
Así, mientras Icardi y la China mostraban su amor con gestos y regalos, Wanda volvió a captar la atención con una imagen que dejó abierta la interpretación y alimentó las especulaciones.
¿Wanda Nara y Martín Migueles se reconciliaaron?
En la previa del Día de los Enamorados, Wanda Nara volvió a ser tema de conversación por un movimiento en redes que no pasó desapercibido. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió en sus historias de Instagram una imagen que rápidamente encendió rumores sobre su vínculo con Martín Migueles.
La postal correspondía al cumpleaños de una de las hijas que tuvo con Mauro Icardi. En un clima festivo, al aire libre y con espuma, todo parecía una escena familiar más. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la foto había sido publicada primero por Migueles en su perfil personal.
El hecho de que Wanda decidiera republicar esa misma imagen no se interpretó como casualidad. En tiempos donde cada gesto digital se analiza al detalle, el reposteo fue leído como una señal de acercamiento. Y minutos después, la empresaria reforzó las especulaciones al subir a su feed un álbum con distintas postales del cumpleaños de Francesca, celebrado recientemente con temática de espuma. Entre esas fotos, destacó una en la que Migueles aparece sonriente junto a Maxi López, Nora Colosimo y dos de los hermanos de la cumpleañera.
En un escenario donde las redes sociales suelen anticipar lo que ocurre puertas adentro, esta interacción pública entre Wanda y su ex volvió a sembrar dudas sobre el estado real de la relación. Para muchos, las señales sugieren que los conflictos habrían quedado atrás y que la reconciliación podría estar cada vez más cerca.