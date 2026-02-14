El misterioso regalo de San Valentín que mostró Wanda Nara en medio de los rumores de reconciliación con Migueles

regalos wanda san valentin

¿Wanda Nara y Martín Migueles se reconciliaaron?

En la previa del Día de los Enamorados, Wanda Nara volvió a ser tema de conversación por un movimiento en redes que no pasó desapercibido. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió en sus historias de Instagram una imagen que rápidamente encendió rumores sobre su vínculo con Martín Migueles.

La postal correspondía al cumpleaños de una de las hijas que tuvo con Mauro Icardi. En un clima festivo, al aire libre y con espuma, todo parecía una escena familiar más. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la foto había sido publicada primero por Migueles en su perfil personal.

El hecho de que Wanda decidiera republicar esa misma imagen no se interpretó como casualidad. En tiempos donde cada gesto digital se analiza al detalle, el reposteo fue leído como una señal de acercamiento. Y minutos después, la empresaria reforzó las especulaciones al subir a su feed un álbum con distintas postales del cumpleaños de Francesca, celebrado recientemente con temática de espuma. Entre esas fotos, destacó una en la que Migueles aparece sonriente junto a Maxi López, Nora Colosimo y dos de los hermanos de la cumpleañera.

En un escenario donde las redes sociales suelen anticipar lo que ocurre puertas adentro, esta interacción pública entre Wanda y su ex volvió a sembrar dudas sobre el estado real de la relación. Para muchos, las señales sugieren que los conflictos habrían quedado atrás y que la reconciliación podría estar cada vez más cerca.

IG Wanda Nara y Martín Migueles 1