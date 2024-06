Salió a rendir un examen en Quilmes y lo mataron: la brutal escena que encontró su mamá

Antes, se despidió de su madre que se quedó atenta a recibir un mensaje que confirme que ya estaba en viaje a la universidad donde estudiaba ingeniería.

"Te acompaño", le ofreció su madre. "No, mamá, no te preocupes, voy solo". Apenas hizo media cuadra que le pegaron con un caño en la cabeza para robarle su mochila y el celular. Murió en el lugar.



Cada vez que subía al micro, Carlos le avisaba a su madre para indicarle que estaba todo bien. Pero este sábado no llamó y no mandó mensajes. Nunca llegó siquiera a la parada.

Tras varios minutos sin recibir señales de su hijo, la mujer salió a ver por qué no le respondía y encontró a su hijo agonizando. Estaba tirado en el piso y, a su lado, había un fierro negro, en forma de L en la punta. Tenía sangre en la cabeza y en el caño también había manchas hemáticas.

Llamaron al 911 y a una ambulancia, pero se demoraron tanto que empezaron a gritar pidiendo "ayuda" hasta que un vecino salió. Cargaron al joven en su auto y fueron hasta el hospital de Wilde, donde no pudieron hacer nada por salvarlo.

Los agentes de la comisaría 2da. de Quilmes llegaron a la escena del crimen más de una hora después del hecho. Para entonces, había desaparecido el arma homicida. Se cree que los mismos asesinos fueron hasta el lugar para llevárselo y dificultar su identificación.

La fiscal Karina Gallo, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Quilmes, investiga si en el lugar hay cámaras de seguridad, aunque en principio el relevamiento habría dado negativo.

La autopsia estableció que la víctima murió por un traumatismo de cráneo. La causa fue caratulada en el inicio como "averiguación causales de muerte", pero luego se modificó a un " homicidio en ocasión de robo".

Los mensajes de los vecinos para Carlos, el joven asesinado

El asesinato conmovió a propios y extraños del barrio, y en redes sociales diferentes familiares se expresaron sobre su muerte. “Qué injusta es la vida. Un pibe de barrio que se esforzaba día a día en estudiar y trabajar para tener un futuro mejor y unas ratas inmundas te arrancan la vida. Descansa en paz Carlitos”, comentó un familiar en Facebook.

Por su parte, la propia universidad, a través de la facultad de Informática, lamentó la muerte del estudiante: “Carlos trabajaba y este año había comenzado a estudiar la Licenciatura en Informática. Todos los miembros de la comunidad de la Facultad expresamos nuestro apoyo a sus familiares y amigos en estos momentos de profundo dolor”.

“Es difícil asimilar tu injusta partida mi querido sobrino, mi Carlitos....nos dejas destrozado el corazón. Descansa en paz.. Dios te tenga en su Santa gloria ...ahora estas junto a tus abuelos”, escribió su tía Janet.